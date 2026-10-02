Annemarie und Wayne Carpendale sind "engstens verbunden"

Annemarie Carpendale (48) äußert sich erstmals ausführlicher zu ihrem Liebes-Aus mit Wayne Carpendale (49). Im Gespräch mit Bunte spricht die Moderatorin offen darüber, wie sie die Trennung und das damit verbundene große öffentliche Interesse derzeit erlebt. Bereits Anfang 2026 gingen sie und der Schauspieler getrennte Wege, öffentlich machten sie das Beziehungsende jedoch erst im September. Die Bekanntgabe habe zusätzlichen Druck erzeugt, da plötzlich eine große Öffentlichkeit von der privaten Veränderung erfahren habe. Dennoch stellt Annemarie klar: "Mir geht's gut." Besonders bemerkenswert: Das Ende der Ehe bedeutet nicht das Ende des gemeinsamen Alltags. Die beiden leben nach wie vor mit ihrem Sohn unter einem Dach, tragen weiterhin ihre Ringe und verstehen sich nach eigener Aussage immer noch als Familie und als Team. "Wir sind auch wirklich engstens verbunden und darum wollen wir das auch immer so bleiben und dann finde ich das immer so Quatsch, wenn man dann so bockig wird aus irgendeinem Grund. Ich bin heilfroh darüber, dass wir das so schön hinkriegen", schwärmt Annemarie.

Auf die Reaktionen der Öffentlichkeit seien die beiden vorbereitet gewesen, schließlich war die Trennung für sie selbst längst beschlossene Sache. "Wir wussten es ja schon vorher. Natürlich hat es Stress ausgelöst, weil jetzt natürlich sehr viel mehr Menschen Bescheid wissen und so weiter, aber wir selber waren nicht geschockt von der Nachricht", erklärt Annemarie gegenüber Bunte. Bereits in ihrem gemeinsamen Instagram-Statement machten die Moderatorin und der Schauspieler deutlich, dass sie trotz der Trennung weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander haben. Ihre ungewöhnliche Wohnsituation beschrieben sie dort mit den Worten: "Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team." Annemarie und Wayne waren fast 19 Jahre lang ein Paar und galten in der deutschen Medienlandschaft lange als Traumpaar.

Wie gut die beiden sich trotz allem verstehen, zeigte vor drei Wochen auch eine Geste von Wayne zum 13. Hochzeitstag. Der Schauspieler überraschte Annemarie mit drei Blumen und einem handgeschriebenen Zettel. Darauf stand: "Immerhin fast 13! Happy Hochzeitstag. Bin stolz auf unsere 20 Jahre und unseren kleinen Mann." Annemarie teilte die Nachricht auf Instagram und kommentierte Waynes Formulierung erst einmal trocken mit "beinahe". Doch hinter dem kleinen Scherz steckte auch viel Gefühl: "Und ja – natürlich sind wir heute auch melancholisch … und gleichzeitig ziemlich stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben. Und hoffentlich noch schaffen werden", schrieb die Moderatorin in ihrer Story. Sie machte aber auch klar, dass der neue Alltag nicht nur leicht sei und warnte vor wilden Spekulationen: "Und bitte nicht alles glauben, was ihr in der Zeitung oder online lest. Wir tun's auch nicht."

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Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

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Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale, Moderationsduo

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Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, 2024