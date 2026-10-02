Zu verwöhnt? MontanaBlack stänkert gegen Fünf-Sterne-Hotel

Luxus hat seinen Preis, aber für Twitch-Streamer MontanaBlack (38) allem Anschein nach nicht immer den passenden Gegenwert. In einem aktuellen Livestream machte der Influencer seinem Ärger über ein nicht näher benanntes Fünf-Sterne-Hotel Luft. Hintergrund: Obwohl die Übernachtung dort satte 1.300 Euro koste, habe es auf seinem Zimmer keinen Smart-TV gegeben. Besonders ärgerlich war das für den Webstar, weil er eine neue Show schauen wollte. "Ich komme in dem Hotelzimmer an, hab gerade Yellowstone angefangen, als neue Serie zu gucken. Fünf Sterne, 1.300 Euro die Nacht. Ich mache den Fernseher an, kein Smart-TV. Kein Smart-TV", schilderte er beleidigt.

Monte fragte nach eigenen Angaben direkt beim Hotelpersonal nach. Sein Vorschlag: Für rund 50 Euro ließe sich ein Fire TV Stick an den Fernseher stecken, damit Gäste ihre Serien schauen können. Das Management habe ihm stattdessen angeboten, einen Laptop mit dem Fernsehgerät zu verbinden und die Folgen auf diese Weise abzuspielen. Zwar habe man sich bemüht, doch sämtliche Vorschläge lieferten keine passende Lösung. Bei einer günstigeren Unterkunft mit rund 100 Zimmern hätte MontanaBlack Verständnis, bei einem Fünf-Sterne-Hotel in dieser Preisklasse sieht er den Smart-TV jedoch als Mindeststandard. "Aber wie gesagt, wir reden hier über ein 5-Sterne-Hotel, wir leben im Jahr 2026, ist ja kein Problem, kein Smart-TV, kein Problem", fasste er zusammen. In seiner Community sorgte die Beschwerde für geteilte Meinungen: Manche fanden das Laptop-Angebot nett oder werteten den Ärger als Luxusproblem, andere konnten die Erwartungen bei dem Preis gut nachvollziehen.

Dass Monte im Stream gern über Dinge abseits von Gaming spricht, zeigte sich auch vor wenigen Wochen in Saint-Tropez. Dort holte er Carmen Geiss (61) und Robert Geiss (62) für einen Livestream vor die Kamera. Die beiden teilten danach auf Instagram ein gemeinsames Foto und schwärmten: "Cooler Livestream mit MontanaBlack. Für uns eine neue Erfahrung, aber es hat echt Spaß gemacht. Danke für deinen Besuch bei uns in Saint-Tropez." Der Ausflug in die Reality-TV-Welt schien Monte ohnehin zu reizen. In einem früheren Stream mit René "Redo" Dost spielte er mit dem Gedanken, an Promi Big Brother teilzunehmen. Er machte aber auch klar, was er dafür verlangen würde: "Damit ich zwei Wochen mindestens mein Handy weggebe, [...] das müsste siebenstellig sein, dass ich das mache. Hundertprozentig." Unter einer Million Euro würde er sich auf den Smartphone-Entzug nicht einlassen.

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ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

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Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

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Instagram / robertgeiss_1964 Carmen Geiss, MontanaBlack und Robert Geiss, September 2026