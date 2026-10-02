Marisa Tomei verrät, was Tom und Zendaya so besonders macht

Marisa Tomei (61) blickt voller Stolz auf die beeindruckende Entwicklung ihrer langjährigen Kollegen Tom Holland (30) und Zendaya Coleman (30). Die Schauspielerin lernte beide durch die gemeinsame Arbeit an der "Spider-Man"-Filmreihe kennen, in der sie Peter Parkers Tante May verkörperte. Aus den damaligen Nachwuchsdarstellern wurden in den vergangenen Jahren zwei der gefragtesten Hollywoodstars ihrer Generation. Dass sie diesen Weg aus nächster Nähe begleiten durfte, bewegt Marisa bis heute: "Es war sehr aufregend, sie aufsteigen zu sehen. Und mitzuerleben, wie sich ihr Leben verändert und sie diesen Überfluss erfahren", erklärte sie gegenüber People. Und weiter: "Es war für mich eine tiefe, tiefe Freude."

Viele Jahre war Marisa innerhalb des Marvel-Universums an der Seite der beiden unterwegs und beobachtete, wie sich vielversprechende Jungdarsteller in international gefragte Stars verwandelten. Schon bei der Fan Expo 2024 verriet sie, dass genau das zu ihren liebsten Erinnerungen an die Dreharbeiten zähle: Tom und Zendaya beim Erwachsenwerden, beim Verlieben und beim Entfalten ihres Talents zuzusehen. Beeindruckt habe sie das Duo aber bereits ganz zu Beginn: "Ich war einfach von Anfang an überwältigt ... als ich sah, wie sie in [diese] Rollen schlüpften – ich meine, ich bin überwältigt", zitiert People die Darstellerin. In den Filmen war Tom als Peter Parker zu sehen, Zendaya spielte dessen kluge Mitschülerin und spätere Partnerin Michelle "MJ" Jones-Watson.

Kennengelernt hatten sich Tom und Zendaya Anfang 2016 beim Vorsprechen und Casting für "Spider-Man: Homecoming". Während der gemeinsamen Arbeit entstand zunächst eine enge Freundschaft – später wurde aus den Kollegen ein Paar. Dass ausgerechnet am Set eine Liebesgeschichte begann, war allerdings nicht im Sinne aller Beteiligten: Produzentin Amy Pascal hatte Tom und Zendaya zu Beginn ausdrücklich davon abgeraten, sich abseits des Sets ineinander zu verlieben. Die beiden hielten sich bekanntlich nicht an diesen Rat. Verärgert zeigte sich Amy darüber später jedoch nicht. Stattdessen erklärte sie, dass Tom und Zendaya gemeinsam glücklich seien.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Ehepaar

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day"

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Getty Images Marisa Tomei und Tom Holland