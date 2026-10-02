Bodycam-Video zeigt Luigi Mangiones Festnahme bei McDonald's

Neue Bodycam-Aufnahmen gewähren Einblicke in einen der spektakulärsten Fahndungserfolge der vergangenen Jahre: Zu sehen ist die Festnahme von Luigi Mangione (28) in einer McDonald's-Filiale in Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania. Fünf Tage lang hatten die Ermittler nach dem damals 26-Jährigen gesucht, der für die Tötung des UnitedHealthcare-CEOs Brian Thompson verantwortlich sein soll. In dem von CNN veröffentlichten Video fordern die Beamten den Gesuchten in dem Schnellrestaurant zunächst auf, seine Maske abzunehmen. Kurz darauf tauschen sich die Polizisten unter vier Augen aus – er sei zu "100 Prozent" der Verdächtige, nach dem sie suchen. Luigi hält den Einsatzkräften zunächst einen falschen Ausweis hin. Erst als sie ihn direkt fragen, ob er wirklich Mark Rosario heiße, nennt er seine echte Identität. Dass er besser nicht über seinen Namen gelogen hätte, räumt er anschließend selbst ein.

Eindeutig wird die Lage für die Polizisten schließlich beim Blick in seinen Rucksack: Darin entdecken sie ein Magazin für eine Schusswaffe, das in Unterwäsche eingewickelt ist. "Er ist es verdammt noch mal, Alter", sagt einer der Beamten in dem veröffentlichten Material. Bevor Luigi Handschellen angelegt werden und er durchsucht wird, weist er die Einsatzkräfte noch darauf hin, dass er ein "Glas Erdnussbutter" bei sich habe. Während der gesamten Festnahme wirkt er ruhig und gelassen, später fotografiert ihn ein Polizist gefesselt. Nach der Ankunft auf der Polizeistation sollen die Ermittler laut TMZ zudem die Waffe sichergestellt haben, mit der Brian getötet worden sein soll. Juristisch ist der Fall allerdings noch längst nicht abgeschlossen: Das Bundesverfahren ruht zwar seit seinem Schuldbekenntnis im August, das Verfahren auf Staatsebene – hier hat er sich nicht schuldig bekannt – wurde lediglich auf den 9. Oktober 2026 verschoben.

Der Grund: Das Gericht prüft einen Antrag der Verteidigung, das Verfahren auf Staatsebene wegen möglicher Doppelbestrafung einzustellen.

Seit seiner Festnahme im Dezember 2024 hält sich Luigis Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch bei seiner Anhörung am 14. August 2026 in New York befand sich kein Angehöriger im Gerichtssaal. Zuvor hatte es allerdings durchaus Überlegungen gegeben: Laut Gerichtsunterlagen, die Us Weekly veröffentlichte, hatte die Familie erwogen, erstmals seit seiner Verhaftung bei einem Gerichtstermin aufzutauchen. Im Gespräch waren zwei Angehörige, deren Identität nicht bekannt wurde. Letztlich erschien jedoch niemand aus dem Familienkreis zu dem Termin.

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Getty Images Luigi Mangione bei einem Vorverfahren im Manhattan Criminal Court am 11. August 2026 in New York City

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Getty Images Luigi Mangione wird von der Polizei zum Gericht geführt, September 2025

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