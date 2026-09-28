Halle Berry mit 60: Älterwerden wird zu ihrem besten Kapitel

Ihren 60. Geburtstag im August nahm Halle Berry (60) zum Anlass, so selbstsicher wie nie zuvor auf das Älterwerden zu blicken. Auf dem Event "On Her Own Terms: Halle Berry on Menopause, Aging, & Women's Health" von Create & Cultivate in Los Angeles tauschte sich die Oscar-Gewinnerin mit Moderatorin Jaclyn Johnson über Selbstfürsorge, mentale Stärke und klare Grenzen aus. Laut OK! nimmt die Schauspielerin ihre aktuelle Lebensphase als extrem befreiend wahr: Sie lerne sich selbst immer besser kennen und pfeife zunehmend darauf, was die Öffentlichkeit von ihr hält. "Ich glaube, während ich älter werde, lerne ich, dass das Selbstvertrauen einfach wächst. Es wächst. Man wird immer mehr man selbst", erklärte sie. Anderen Frauen wollte Halle vor allem eines mitgeben: "Das wird euer bestes Kapitel." Ihre eigene Phase beschreibt sie mit einem Augenzwinkern als ihre "Mir ist alles scheißegal"-Ära.

Konkret zeigt sich diese Haltung für die Schauspielerin vor allem darin, dass sie inzwischen leichter Nein sagen kann – auch innerhalb ihrer eigenen Familie. "Nein, das mache ich nicht. Wie wäre es, wenn du das selbst machst?", zitierte OK! die Zweifachmama. Grenzen zu ziehen, versteht Halle dabei als Form der Selbstliebe: "Man lernt, ohne Schuldgefühle Nein zu sagen. Man kann liebevoll Nein sagen, weil man sich dafür entscheidet, sich selbst zu lieben." Ganz neu sei diese Einstellung allerdings nicht. "Ich glaube, ich hatte schon immer die Fähigkeit, in meinen eigenen Schuhen zu gehen und meinen eigenen Weg zu beschreiten. Ich war nie wirklich eine Mitläuferin. Ich habe nie versucht, mit irgendjemandem mitzuhalten. Mir ist klar geworden, dass ich schon immer mein eigenes Rennen gelaufen bin", so die Schauspielerin. Gleichzeitig kämpft sie gegen das Tabu, dass ältere Frauen und das Thema Menopause in der Gesellschaft totgeschwiegen werden. Obwohl Frauen ab einem gewissen Alter oft das Gefühl vermittelt bekommen, weniger wert zu sein, weigert sie sich strikt dagegen, sich unsichtbar machen zu lassen.

Ihr Einsatz basiert auf einer ganz eigenen, schmerzhaften Erfahrung. Als Halle Berry mit 54 Jahren in die Perimenopause kam, verstand sie ihre körperlichen Symptome anfangs überhaupt nicht. Die Beschwerden traten ausgerechnet in einem sehr privaten Moment zutage: Während des Corona-Lockdowns hatte sie ihren Partner Van Hunt (56) kennengelernt, zu dem sie monatelang nur digitalen Kontakt pflegte. Als es schließlich zum ersten gemeinsamen Intimkontakt kam, litt der Hollywood-Star unter massiven Schmerzen. Ein Mediziner stellte zunächst die Fehldiagnose Herpes, bevor sich herausstellte, dass die beginnenden Wechseljahre die wahre Ursache waren. Diese Erfahrung ist ein Grund dafür, weshalb Halle heute so offen über Menopause und Frauengesundheit spricht. Sie möchte verhindern, dass sich andere Frauen in diesem Lebensabschnitt übersehen fühlen oder – so wie sie selbst – lange nach Antworten suchen müssen.

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Instagram / halleberry Schauspielerin Halle Berry kurz vor ihrem 60. Geburtstag

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Instagram / halleberry Halle Berry, Dezember 2025

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023