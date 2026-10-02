Die Fantastischen Vier kündigen acht weitere Final-Shows an

Die Fantastischen Vier machen ernst mit ihrem Bühnenabschied – und legen noch einmal ordentlich nach. Smudo (58), Thomas D. (57), Michi Beck (58) und And.Ypsilon (58) haben jetzt auf ihrer Homepage gemeinsam mit dem Veranstalter Semmel Concerts acht zusätzliche "Final Shows" für den Sommer 2028 angekündigt. Die neuen Deutschlandkonzerte sind Teil ihrer Abschiedstour "Der letzte Bus" und führen die Hiphop-Veteranen zwischen Juni und August durch die Republik: Rostock, Leipzig, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, Berlin und Coburg stehen auf dem Tourplan. Wie groß das Interesse an den letzten Auftritten der Gruppe weiterhin ist, zeigen die Zahlen, die die Band selbst nennt: Mehr als 500.000 Tickets sollen für die Tour bereits verkauft worden sein. Die ersten Termine der Final Tour waren demnach innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, auch die Open-Air-Konzerte im Sommer 2027 sorgten für einen enormen Andrang beim Vorverkauf.

Der Sommerfahrplan für 2028 sieht im Detail folgendermaßen aus: Am 9. Juni fällt in Rostock der Startschuss, einen Tag später ist Leipzig an der Reihe. Am 23. Juni macht die Band Halt in Hamburg, am 7. Juli folgt Frankfurt am Main und am 8. Juli Köln. Danach geht es am 21. Juli nach Stuttgart und am 28. Juli nach Berlin, ehe am 18. August Coburg auf dem Programm steht. Damit scheint die Planung allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein: Laut einer Pressemitteilung von Semmel Concerts soll auch München noch Teil der Tour werden – ein konkretes Datum und ein Veranstaltungsort stehen bislang jedoch nicht fest. Wer sich Tickets sichern möchte, sollte sich die Termine schon einmal vormerken. Mitglieder des Fanclubs FantiTown haben bereits am 5. Oktober ab 14 Uhr die Möglichkeit dazu. Über Eventim beginnt der Vorverkauf am 7. Oktober um 10 Uhr, der allgemeine Vorverkauf startet am 9. Oktober ebenfalls um 10 Uhr.

Ihren Abschied von der Bühne hatten die vier Musiker bereits Ende 2025 angekündigt. Nach mehr als 35 gemeinsamen Jahren wollen Die Fantastischen Vier ihre großen gemeinsamen Tourneen und ihre Live-Karriere in der bisherigen Form mit "Der letzte Bus" beenden. Los geht die Tour am 16. Dezember 2026 in Riesa. Rund 20 Monate lang möchte die Gruppe noch einmal möglichst viele Orte besuchen, an denen sie im Laufe ihrer Karriere bereits aufgetreten ist. Besonders eng verbunden sind die Musiker mit ihrer Heimatstadt Stuttgart – dort findet zwar eine der neu angekündigten Shows statt, das bislang späteste angekündigte Konzert ist allerdings in Coburg. Bei einigen Fans sorgt das offenbar für Verwirrung. "Ist das große Finale nicht in Stuttgart oder kommt noch mal was????? Ich wäre schockiert!", fragte ein Fan auf Instagram unter der Ankündigung.

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Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2016

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Imago Die Fantastischen Vier live am Seaside Beach Baldeneysee in Essen, August 2025

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Imago Die Fantastischen Vier mit Michael Bernd Schmidt, Andreas Rieke, Michael Beck und Thomas Dürr, circa 1990