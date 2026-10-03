"Verliebt in Berlin": Das machen die Serienstars heute

Rund 20 Jahre nach dem Start von "Verliebt in Berlin" sind zahlreiche Stars der Sat.1-Telenovela noch immer im deutschen Fernsehen zu sehen. Besonders aktuell ist Manuel Cortez (47): Der frühere Rokko-Kowalski-Darsteller steigt im November 2026 bei Sturm der Liebe ein. Nach seinem Einsatz als PR-Chef, der um Lisa Plenske kämpfte, war Manuel unter anderem in Anna und die Liebe, Das Traumschiff und "SOKO Wismar" zu sehen. Von 2014 bis 2017 moderierte er außerdem gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Miyabi Kawai (52) die Sendung "Schrankalarm". Auch Bianca Hein (51) hat eine neue Serienheimat gefunden: Die frühere Mariella-von-Brahmberg-Darstellerin ist seit 2025 als Gabriella Perez bei Alles was zählt dabei. Zuvor ermittelte sie mehrere Jahre als Kriminalkommissarin Katharina Hahn in "SOKO München" und war in Gastrollen bei In aller Freundschaft, "Frühling" und "Die Rosenheim-Cops" zu sehen.

Auch für die damaligen Hauptdarsteller ging es nach dem Serienaus weiter. Alexandra Neldel (50), die als Lisa Plenske vom unsicheren "hässlichen Entlein" zur selbstbewussten Frau wurde, übernahm unter anderem die Hauptrolle in "Die Wanderhure". Zudem lieh sie Rapunzel im Disney-Film "Rapunzel – Neu verföhnt" ihre deutsche Stimme. Mathis Künzler spielte Lisas Chef und große Liebe David Seidel und widmet sich inzwischen vor allem dem Theater. Lara-Isabelle Rentinck (40) gehörte von 2019 bis 2025 zu Rote Rosen, Laura Osswald (44) war zuletzt zwei Jahre bei "Sturm der Liebe" dabei und Nina-Frederike Gnädig trat in "Neuer Wind im Alten Land" auf. Gabrielle Scharnitzky (70), einst Intrigantin Sophie von Brahmberg, gehörte 2022 zum Hauptcast der Apple-TV-Serie "Shantaram". Ruhiger wurde es um Oliver Bokern, der sich kurz nach dem Serienende aus der Öffentlichkeit zurückzog und heute als Künstler arbeitet.

Mit seiner Rolle in "Verliebt in Berlin" wird Manuel Cortez bis heute verbunden. Das Ende von Rokko Kowalskis Liebesgeschichte sieht der Schauspieler allerdings kritisch. Rokko liebte Lisa Plenske so, wie sie war, und wollte sie heiraten. Am Tag der geplanten Hochzeit verließ sie ihn jedoch, um sich für David Seidel zu entscheiden. Manuel störte sich rückblickend besonders an der damit vermittelten Botschaft: David nahm Lisa aus seiner Sicht erst nach ihrer äußerlichen Veränderung als mögliche Partnerin wahr, während der verlässliche Rokko trotz seines Heiratsantrags leer ausging. Die Sat.1-Produktion lief von 2005 bis 2007 und machte die Liebesgeschichte zwischen Lisa und David zum großen Publikumserfolg. Geprägt wurde die Handlung daneben vor allem von komplizierten Beziehungen, geplatzten Verlobungen und Intrigen in den Familien Seidel und von Brahmberg.

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Andreas Rentz / Getty Images Alexandra Neldel als Lisa Plenske in "Verliebt in Berlin"

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Imago Manuel Cortez, Alexandra Neldel und Mathias Kuenzler beim "Verliebt in Berlin"-Abend, 2006

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Sean Gallup / Getty Images Mathis Künzler, Schauspieler