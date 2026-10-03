Dortmund: Lottomillionär Chico möchte Bürgermeister werden

Kürsat "Chico" Yildirim hat offenbar große Pläne: Der Realitystar möchte vom Lottomillionär zum Oberbürgermeister werden. Wie der 45-Jährige gegenüber Jurafakten erklärte, will er bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl in seiner Heimatstadt Dortmund kandidieren. Einer Partei möchte er sich dafür jedoch nicht anschließen. Stattdessen plant Chico, als unabhängiger Einzelbewerber anzutreten. Inhaltlich setzt er dabei vor allem auf das Thema Sicherheit. Er fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen Kriminalität und härtere Konsequenzen für alle, die unerlaubt ein Messer mit sich führen. Darüber hinaus will der ehemalige Kranführer die sozialen Hilfsangebote in der Ruhrgebietsstadt ausweiten. Vor allem obdachlose und suchtkranke Menschen sollen künftig stärker unterstützt werden.

Rein formal steht einer Kandidatur nichts im Weg: In Nordrhein-Westfalen ist eine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters grundsätzlich auch ohne Parteizugehörigkeit möglich, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das erforderliche Mindestalter von 23 Jahren stellt für Chico jedenfalls kein Hindernis dar. Bei der Umsetzung seiner Pläne gäbe es allerdings Grenzen. Neue strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen Messerverbote könnte ein Oberbürgermeister nicht im Alleingang einführen, denn das Strafrecht wird nicht im Rathaus gemacht. Auf kommunaler Ebene bleiben ihm aber durchaus Möglichkeiten: politische Initiativen, Präventionsangebote, städtische Sicherheitskonzepte sowie eine engere Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden. Auch lokale Hilfsprogramme ließen sich über die Stadt auf den Weg bringen. Damit verknüpft er Maßnahmen für mehr Sicherheit mit sozialen Angeboten für Menschen in Not.

Bundesweite Bekanntheit erlangte Chico im September 2022, als er im Lotto rund 9,9 Millionen Euro gewann. Der damalige Kranführer machte aus seinem plötzlichen Reichtum kein Geheimnis: Luxusautos und Designermode gehörten schnell zu seinem neuen Alltag, den er öffentlich zeigte. Gleichzeitig kündigte er aber früh an, einen Teil des Geldes anlegen zu wollen. Tatsächlich floss ein großer Teil seines Vermögens in Dortmunder Immobilien. Dazu zählen eine Penthouse-Wohnung am Phoenix-See sowie mehrere Mehrfamilienhäuser, vor allem in der Nordstadt. Nach eigenen Angaben gehören dem Realitystar mittlerweile rund 100 Wohneinheiten in sieben Mehrfamilienhäusern sowie zwölf Ladenlokalen. Die Immobilien sichern ihm regelmäßige Mieteinnahmen. Auch geschäftlich ist Chico somit eng mit der Stadt verbunden, in der er nun ins Rathaus einziehen möchte.

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Imago Kürsat Yildirim auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in der Westfalenhalle Dortmund

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Imago Kürsat Yildirim, Realitystar

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Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat "Chico" Yildirim, Oktober 2025

Chico möchte Oberbürgermeister von Dortmund werden: Haltet ihr ihn für den richtigen Mann für den Job? Ja, er ist Dortmunder durch und durch und könnte die Stadt gut vertreten. Nein, für so ein Amt braucht es deutlich mehr politische Erfahrung. Ergebnis anzeigen