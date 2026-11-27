Nicole Scherzinger (48) und Thom Evans (41) haben sich getrennt. Nach sieben gemeinsamen Jahren ist die Beziehung der Sängerin und des ehemaligen Rugbyspielers gescheitert. Thom machte das Liebes-Aus jetzt in seiner Instagram-Story öffentlich. Seinen Angaben zufolge ging die Entscheidung von Nicole aus. Mit dem Ende ihrer Beziehung ist auch die Verlobung des Paares Geschichte. Die bereits seit einiger Zeit geplante Hochzeit wird somit nicht mehr stattfinden. Obwohl ihm die Trennung sichtlich nahegeht, fand der Sportler respektvolle Worte für seine Ex-Verlobte. "Schweren Herzens teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind. Nach sieben Jahren voller Liebe, Hingabe und dem Glauben an eine gemeinsame Zukunft ist dies eine unglaublich schwierige Zeit", schrieb Thom an seine Follower. Damit machte er deutlich, wie sehr ihn das Beziehungsende belastet.

Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin erhob Thom in seinem Statement allerdings nicht. "Auch wenn dies nicht das Ergebnis ist, das ich mir jemals erhofft hatte, respektiere ich Nicoles Entscheidung und wünsche ihr aufrichtig alles Glück für das nächste Kapitel ihres Lebens. Thom x", hieß es weiter in seiner Story. Die Sängerin selbst hat sich bislang nicht öffentlich zur Trennung geäußert. Dabei hatten die beiden bereits konkrete Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft. Im Jahr 2023 hatte Thom um Nicoles Hand angehalten. Anschließend spielte das damalige Paar mit dem Gedanken, die Hochzeit auf Nicoles Heimat Hawaii auszurichten und später in Europa zu feiern. Im Gespräch mit Radiomoderator Chris Evans verriet die 48-Jährige damals: "Der Empfang wird irgendwo in Europa stattfinden. Darüber hinaus habe ich noch gar nichts geplant. Wir lieben Portugal natürlich, deshalb denke ich, dass wir den Empfang vielleicht dort veranstalten würden. Ich kannte Portugal nicht, bevor Thom es mir gezeigt hat. Ich liebe es."

Kennengelernt hatten sich Nicole und Thom 2019 bei den Dreharbeiten zur Show "The X Factor: Celebrity". Wenig später wurden die beiden ein Paar. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie 2020 bei einer Afterparty der Golden Globe Awards. Den Antrag machte Thom seiner Partnerin schließlich während eines romantischen Moments in Portugal. Zuletzt schienen die Hochzeitsvorbereitungen bereits weit fortgeschritten zu sein: Nach dem Ende von Nicoles Broadway-Engagement im Musical "Sunset Boulevard" sollte die Trauung auf Hawaii im Kreis der Familie und enger Freunde stattfinden. Auch der Wunsch nach eigenen Kindern spielte für die Sängerin eine Rolle. "Ich habe daraus nie einen Hehl gemacht. Ich kann es kaum erwarten. Es ist, als würde die Uhr ticken. Ich möchte ein Baby, aber die Arbeit ruft. Doch ich werde mir Zeit nehmen müssen, denn ja, ich kann es kaum erwarten, Kinder zu haben", erklärte sie 2024 im Interview mit The Sunday Times.

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Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

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Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Urlaub

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