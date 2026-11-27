Evelyn Burdecki (38) hat derzeit mit einem eisigen Problem in den eigenen vier Wänden zu kämpfen. Wie der Realitystar jetzt in einer Instagram-Story erzählte, will es in ihrer Wohnung einfach nicht warm werden. Und das, obwohl alle Fenster zu sind und jede einzelne Heizung läuft. Weil sie selbst keine Lösung mehr findet, wandte sich die Blondine an ihre Community und bat um rasche Hilfe. "Was soll ich tun?", wollte sie verzweifelt von ihren Fans wissen. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, doch längst nicht jede davon war rein sachlich motiviert. Zwischen den Rückmeldungen tummelten sich auch Angebote etlicher Heizungsmonteure: Zwar stellten die Handwerker Evelyn ihre Expertise in Aussicht, knüpften dies jedoch an eine Bedingung – im Gegenzug sollte sie den Kontakt auf privater Ebene fortführen oder sich gleich zu einem Kaffee verabreden. Für Evelyn ist das nichts anderes als "Erpressung". Auf diesen Deal lässt sie sich deshalb ganz klar nicht ein.

Eine der Nachrichten teilte die Influencerin direkt mit ihren Followern. "Ich bin Heizungsbauer und gebe dir Tipps, aber nur, wenn du mir zurückschreibst oder dich mit mir triffst", stand darin. Dazu hieß es: "Meine Tipps sind Gold wert. Trau dich!" Evelyn versah den Screenshot mit einem Emoji, das sich übergibt, und machte ihre Haltung deutlich: "Wisst ihr was? Ich brauche eure Tipps gar nicht. Ich kriege das schon alleine hin. Frauenpower." Die freundlichen und hilfreichen Ratschläge hätten ihr vor allem Frauen geschickt, betonte sie. An die aufdringlichen Absender richtete sie eine klare Ansage: "Männer, ich brauche euch gar nicht. Selbst ist die Frau. Ist mir egal, könnt ihr mich erpressen, wie ihr wollt. Ich lasse mich auf eure Erpressungen nicht ein!" Aus ihrer Community erhielt sie unter anderem den Rat, Kerzen anzuzünden, regelmäßig zu lüften, eine Heizdecke zu nutzen oder sich mithilfe eines Föhns unter einer Decke aufzuwärmen. Einen konkreten Hinweis ihrer Follower will Evelyn nun selbst testen: Sie plant, ihre Heizkörper zu entlüften.

Es ist nicht das erste Mal, dass Evelyn ihre Fans an ihren Erfahrungen mit Männern teilhaben lässt. Die Kölnerin, die 2019 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, spricht immer wieder offen über ihre Partnersuche. Dabei gibt sie ganz unumwunden zu, dass ihr Liebesleben nicht immer reibungslos verläuft. So verriet sie unter anderem, bereits seit Jahren vergeblich auf eine Zusage bei einer speziellen Promi-Dating-App zu warten: Der Zugang zu diesem erlesenen Single-Zirkel sei ihr eigenen Aussagen zufolge bisher verschlossen geblieben. Auch von einem früheren Date mit einem Porsche-Fahrer berichtete Evelyn bereits ihren Fans. Gute Erinnerungen verbindet sie mit dem Treffen allerdings nicht. Die Begegnung bezeichnet sie bis heute als "peinlich".

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026

Anzeige Anzeige