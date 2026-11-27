JoJo Siwa (23) und Chris Hughes gehen nach über einem Jahr Beziehung getrennte Wege. Nur wenige Tage zuvor hatte JoJo noch offen über ihren Kinderwunsch und ihren persönlichen Zeitplan bei der Familienplanung gesprochen. Wie es der Tänzerin nach dem Ende der Partnerschaft geht, verriet nun eine Freundin gegenüber dem Magazin People. Demnach nimmt die Trennung JoJo schwer mit. Sie habe lange um die Beziehung gekämpft und nichts unversucht gelassen. "JoJo ist wirklich verletzt. Sie liebte ihn und gab alles, was sie hatte, damit die Beziehung funktioniert", schilderte die Vertraute dem Blatt. Für die Musikerin geht damit eine Liebe zu Ende, die sie in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich gezeigt hatte.

Ganz plötzlich kam das Beziehungsende laut der Freundin offenbar nicht. Die Probleme zwischen den beiden sollen JoJo schon seit geraumer Zeit zu schaffen gemacht haben. Nach außen hin habe man davon allerdings nichts mitbekommen. "Monatelang hoffte sie hinter verschlossenen Türen immer wieder, dass sich die Dinge ändern würden", erklärte die Insiderin. Irgendwann sei JoJo dann aber bewusst geworden, dass auch ihre eigenen Wünsche und Gefühle nicht zu kurz kommen dürften. "Doch schließlich wurde ihr klar, dass sie es verdient hatte, sich genauso geliebt und unterstützt zu fühlen, wie sie es sich für ihn gewünscht hatte", schilderte die Vertraute weiter. Was genau zu dem endgültigen Bruch geführt hat, ist bislang nicht bekannt. Weder JoJo noch Chris haben sich bisher persönlich zum Liebes-Aus geäußert.

Erst wenige Tage vor der Trennungsnachricht hatte JoJo im Podcast "The Viall Files" offen über ihre Vorstellungen von der Familienplanung gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass sie und Chris zu diesem Zeitpunkt unterschiedliche Zeitpläne für möglichen Nachwuchs hatten. JoJo machte deutlich, dass sie höchstens noch zwei bis drei Jahre auf Nachwuchs warten wolle. Vier weitere Jahre seien für sie hingegen keine Option. Chris sah sich zu diesem Zeitpunkt dagegen noch nicht in der Vaterrolle. Damit lagen die Zukunftsvorstellungen des Paares in diesem Punkt auseinander. Kennengelernt hatten sich die beiden im vergangenen Jahr bei der TV-Show Celebrity Big Brother. Dort kamen sich JoJo und Chris näher, kurz darauf wurden sie ein Paar. Ob die unterschiedlichen Vorstellungen beim Kinderwunsch bei der Trennung eine Rolle gespielt haben, ist bislang nicht bekannt.

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills

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Getty Images JoJo Siwa 2025

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