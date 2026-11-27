Servet Özbek ist zwar wieder auf freiem Fuß, von echter Bewegungsfreiheit kann beim Ehemann der schwangeren Loredana Wollny (22) allerdings keine Rede sein: Nach seiner vorläufigen Festnahme in der Türkei unterliegt er weiterhin strengen gerichtlichen Auflagen. Wie aus Auszügen der türkischen Gerichtsakte hervorgeht, die Bild vorliegen, darf Servet das Land im Zuge des laufenden Strafverfahrens derzeit nicht verlassen. Obendrein steht zweimal wöchentlich ein Pflichtbesuch auf dem Programm: Jeden Dienstag und Samstag muss er zwischen 9:00 und 23:59 Uhr persönlich auf der nächstgelegenen Polizeiwache vorstellig werden und seine Anwesenheit per Unterschrift quittieren. Diese Vorgaben greifen laut dem Gerichtsdokument bereits seit dem 28. Oktober. Was genau dem Schwiegersohn des Wollny-Clans juristisch zur Last gelegt wird, bleibt unterdessen nebulös – eine entsprechende Anfrage ließ die türkische Staatsanwaltschaft unbeantwortet.

In der türkischen Berichterstattung fallen im Zusammenhang mit den Ermittlungen allerdings schwere Stichworte, darunter Sachbeschädigung, vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Dass die Daumenschrauben der Justiz weiter angezogen bleiben, bestätigte Servet selbst, gab sich dabei aber betont gelassen: "Eine Ausreisesperre ist im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens eine gängige Maßnahme", erklärte er und schob nach: "Die entsprechenden Auflagen bestehen im Zusammenhang mit dem Verfahren, werden von mir selbstverständlich eingehalten und werden mit Einstellung des Verfahrens sofort aufgehoben." Ob und wann das Verfahren tatsächlich zu den Akten gelegt wird, ist derzeit noch offen. Mit dem bewaffneten Vorfall, der den Stein überhaupt erst ins Rollen brachte, will Servet jedenfalls nichts zu schaffen haben – und erhält dabei Rückhalt von seiner Ehefrau. "Mein Mann und ich hatten mit dem geschilderten Vorfall nichts zu tun. Wir weisen jede entsprechende Beteiligung zurück", stellte Loredana klar.

Auslöser der Ermittlungen war ein bewaffneter Angriff auf ein Restaurant in Evrenseki, einem Ferienort nahe Side, am 22. Oktober. Wenig später klickten für Servet im benachbarten Manavgat bei Antalya die Handschellen, bevor er vor den Augen der anwesenden Loredana zu einem Justizgebäude abgeführt wurde. Insgesamt griffen die Einsatzkräfte damals fünf Verdächtige auf: Während drei von ihnen in Untersuchungshaft wanderten, kamen Servet und ein weiterer Beschuldigter unter den genannten Auflagen wieder frei. Im Zuge der Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten zwar illegale Waffen, 74 mutmaßliche Drogenpillen sowie umgerechnet rund 2.100 Euro Bargeld, allerdings werden diese Sicherstellungen in den Berichten nicht persönlich mit Servet verknüpft. Für das Paar, das seit 2021 liiert ist und im April 2025 in der Türkei vor den Traualtar trat, kommt die Hängepartie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Loredana erwartet aktuell ihr drittes gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Servet Özbek und Loredana Wollny, Juli 2026

Anzeige Anzeige

servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek mit Baby Aria, März 2026

Anzeige Anzeige