Während Tobias Pankow (41) bei Bauer sucht Frau derzeit auf der Suche nach der großen Liebe ist, blickt der Hobbybauer auf eine schmerzhafte Erfahrung in seinem bisherigen Liebesleben zurück. Im Gespräch mit Ralf, der Bauernreporter verriet der Realitystar nun, dass er bereits einmal kurz davorstand, den Bund fürs Leben einzugehen. Die Hochzeitsvorbereitungen waren so weit fortgeschritten, dass sogar der Termin für die Trauung feststand. Doch noch bevor sich die beiden das Jawort geben konnten, beendete seine damalige Verlobte die Beziehung. Wie sehr ihn dieses Erlebnis bis heute beschäftigt, verdeutlichte Tobias mit emotionalen Worten: "Das hat sehr wehgetan. Es war mir auch peinlich und beschämend." Neben dem Verlust seiner Partnerin musste der Hobbybauer damals also auch mit dem Gefühl der Scham umgehen, das die geplatzte Hochzeit bei ihm hinterließ.

"Wie im Hollywoodfilm", beschrieb Tobias rückblickend die Ereignisse rund um seine geplatzte Hochzeit im Gespräch mit Ralf. Seit dieser Erfahrung fällt es dem Hobbybauern zunehmend schwer, sich emotional auf andere Menschen einzulassen: "Es ist normal, dass man sich mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, ein größeres Schutzschild aufbaut. Es wird schwieriger, das zu durchbrechen." Hinter seinem selbstbewussten Auftreten verbirgt sich allerdings eine sensible Seite, die er nur wenigen Menschen offenbart. "Ich bin ein sehr emotionaler Typ, wenn man an mich rankommt", gestand der Realitystar. Auch seine Einstellung zum Thema Ehe hat sich durch die damalige Enttäuschung grundlegend verändert. Obwohl Tobias inzwischen keinen großen Wert mehr auf eine Hochzeit legt, würde er seiner zukünftigen Partnerin zuliebe durchaus noch einmal vor den Traualtar treten: "Ich will nicht heiraten, würde es aber für die Frau machen."

Bei seiner Suche nach einer neuen Partnerin kann Tobias ausgerechnet auf die Unterstützung seiner Ex-Freundin Sarah Kern (57) zählen. Obwohl sich der Hobbybauer und die Designerin im Jahr 2024 trennten, blieben sie einander eng verbunden. Bis heute ist Sarah für Tobias eine wichtige Vertrauensperson, die ihn auch darin bestärkte, sich bei "Bauer sucht Frau" zu bewerben. Tatsächlich war die Idee bereits während ihrer Beziehung entstanden: Damals hatte die Designerin scherzhaft vorgeschlagen, dass Tobias an der RTL-Kuppelshow teilnehmen könne, sollte ihre gemeinsame Zukunft anders verlaufen als erhofft. Was zunächst nur als humorvoller Plan B gedacht war, ist inzwischen Realität geworden. Mit seiner Teilnahme an dem TV-Format wagt Tobias nun einen neuen Anlauf in Sachen Liebe.

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RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau" 2026

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Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

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