Überraschung: Roland Kaiser (74) hat Helene Fischer (42) in diesem Sommer bei Google den Rang abgelaufen. Wie aus einer entsprechenden Auswertung von Google-Trends-Daten laut Schlager.de hervorgeht, lag der Sänger vom 26. Juli bis zum 23. August beim Suchinteresse vor seiner Kollegin, und das sogar ganze vier Wochen lang. Der Zeitraum passt genau zur Kaisermania in Dresden. Am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August strömten Tausende Fans an die Elbe, um ihren gefeierten Star live zu erleben. Das Kultevent sorgte offensichtlich auch im Netz für viel Aufmerksamkeit und rückte Roland bei den Google-Nutzern besonders stark in den Fokus. Damit schaffte der Musiker über mehrere Wochen hinweg, was in diesem Jahr nur sehr wenigen Schlagerstars überhaupt kurzzeitig gelang: Er ließ Schlagerikone Helene hinter sich, die beim relativen Suchinteresse sonst meist ganz vorne liegt.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Google Trends keine absoluten Suchzahlen liefert. Stattdessen misst das Tool das relative Interesse innerhalb einer bestimmten Region und eines ausgewählten Zeitraums auf einer Skala von 0 bis 100. Die Werte zeigen demnach, wie stark nach den Namen im Verhältnis zu allen Suchanfragen gesucht wurde. Im Vergleichszeitraum vom 4. Januar bis zum 23. August 2026 lag Helene beinahe durchgehend an der Spitze. Umso deutlicher sticht Rolands vierwöchige Führung rund um die Kaisermania-Phase hervor. Andere Kollegen konnten der "Herzbeben"-Interpretin nur vereinzelt Konkurrenz machen. Beatrice Egli (38) zog in der Woche vom 5. bis 12. April mit ihr gleich. Howard Carpendale (80) hatte vom 19. bis 26. April kurz die Nase vorn. Auch Florian Silbereisen (45) eroberte für einen Moment den Spitzenplatz, konnte ihn aber nicht lange halten.

Über den gesamten Zeitraum gesehen bleibt Helene jedoch die meistgesuchte Größe unter den verglichenen Schlagerstars. Zu ihrer enormen Aufmerksamkeit trägt laut der Auswertung nicht nur ihre angekündigte "360° Stadion Tour" bei. Auch das unverändert anhaltende öffentliche Interesse an ihrem Privatleben spielt eine Rolle. Rolands zwischenzeitlicher Vorsprung hängt dagegen sehr eng mit einem seiner wichtigsten Fanevents zusammen. Kaisermania hat sich in Dresden längst als Kultveranstaltung etabliert und versammelt jedes Jahr Tausende Anhänger des erfolgreichen Musikers. Seit 2003 tritt der Sänger dafür regelmäßig am Dresdner Elbufer auf. Der Google-Trends-Vergleich zeigt besonders, welche Zugkraft die Konzertreihe besitzt: Während Helene im Jahresverlauf überwiegend vorne lag, lenkten die Dresdner Auftritte die Aufmerksamkeit vier Wochen lang komplett auf Roland.

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Imago Live in Hannover: Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour in der Heinz von Heiden Arena, 07.07.2026

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Imago Roland Kaiser tritt bei "Schlagerbooom 2026" in der Dortmunder Westfalenhalle auf

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