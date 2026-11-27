Kürsat Chico Yildirim kann sich erneut über einen Lottogewinn freuen. Bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Dienstag hat die Tippgruppe des Realitystars insgesamt üppige 231.910,30 Euro abgeräumt. Die gesamte Summe landet jedoch nicht auf dem Konto des Dortmunders. Die Spielgemeinschaft gehört nämlich zur App Lotto Scanner und hat circa 10.000 Mitglieder. An der Ziehung nahmen davon 350 Personen teil. Unter ihnen wird der Gewinn jetzt aufgeteilt, und zwar nach der Zahl der Spielanteile, die jeder gekauft hat. Nach eigenen Angaben bleiben Chico daher knapp 1.700 Euro. Gefreut hat er sich trotzdem riesig: In einem Handyvideo erzählte er einem Freund laut raptastisch ungläubig von dem Treffer. "Ich hab so ein Glück!", rief der Lottomillionär.

Wie viel jedes Mitglied der Tippgruppe genau bekommt, hängt ausschließlich von den erworbenen Spielanteilen ab. Wer die richtigen Zahlen ausgewählt hat, spielt dabei keine Rolle. Chico profitiert demnach von der Gemeinschaft, muss den Gewinn jedoch auch mit den anderen Teilnehmern teilen. Sein großer Lottoerfolg hält ihn nicht davon ab, weiterhin sein Glück zu versuchen. Zweimal pro Woche spielt er aktuell und füllt dabei jedes Mal zahlreiche Scheine aus. Damit das nicht aus dem Ruder läuft, hat er sich aber ein festes Budget für jeden Monat gesetzt. Weil er so viel einsetzt, steigen auch seine Chancen auf weitere kleinere Gewinne. Der jetzige Treffer zeigt, dass diese Strategie bei ihm immer wieder aufgeht. Ein großer Coup wie damals war es zwar nicht, für ein schönes Extra auf dem Konto reicht es allerdings.

Vor etwas mehr als vier Jahren hatte sich Chicos Leben mit einem Schlag komplett verändert. Damals arbeitete er noch als Kranführer, als er bei "Lotto 6 aus 49" den Jackpot knackte und 9,9 Millionen Euro gewann. Doch damit war seine Glückssträhne nicht vorbei: Nur sechs Wochen nach dem Millionengewinn kamen direkt weitere 1.700 Euro hinzu. Später gewann er noch einmal knapp 2.700 Euro. Auch in den Jahren 2025 und 2026 soll er häufiger Glück gehabt haben. Neben seinen Lottotipps steckt Chico sein Geld mittlerweile in Mietobjekte. Zudem hat er sich als Influencer einen Namen gemacht. Allein auf Instagram verfolgen mehr als 830.000 Menschen sein Leben. Dort lässt er seine Fans immer wieder an seinem Alltag als Lottomillionär teilhaben.

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Imago Kürsat Yildirim, Realitystar

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Imago Kürsat Yildirim auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in der Westfalenhalle Dortmund

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