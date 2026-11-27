Prinzessin Kate (44) spricht erstmals ausführlicher darüber, wie sehr sie ihre Krebserkrankung auch emotional belastet hat. In der BBC-Dokumentation "Heal" schildert die Ehefrau von Prinz William (44), wie einsam sie sich auf ihrem Weg durch die Krankheit gefühlt hat. Ein erster Ausschnitt des Films zeigt die 44-Jährige im Austausch mit Betroffenen der Organisation Shine Cancer Support. Dabei räumt sie ein: "Ich habe mich damit außerhalb meiner eigenen vier Wände bislang nicht wirklich auseinandergesetzt." Was sie bislang davon abgehalten hat, ihre Gedanken mit anderen zu teilen, lässt die Vorschau offen. Wie Deadline berichtet, wird die Dokumentation am kommenden Sonntag, dem 29. November, erstmals ausgestrahlt. Darin beschäftigt sich Kate gemeinsam mit Menschen, die ebenfalls schwere gesundheitliche Krisen erlebt haben, mit den Herausforderungen einer Erkrankung und dem Weg zurück ins Leben.

Den Rahmen für "Heal" bildet eine außergewöhnliche Bergtour: Kate nahm für den guten Zweck die höchsten Gipfel von Schottland, England und Wales in Angriff. Unterwegs setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie eine schwere Krankheit das eigene Leben und das persönliche Umfeld verändert. Auch die Bedeutung bestimmter Orte und Erfahrungen für die Genesung spielt eine Rolle. Neben den persönlichen Schilderungen der Prinzessin bekommt in "Heal" ihre Familie Raum. William sowie die gemeinsamen Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) wirken ebenfalls an der Dokumentation mit. Dadurch richtet sich der Blick nicht ausschließlich auf Kates eigene Erfahrungen, sondern auch auf die Menschen, die sie während dieser schwierigen Lebensphase begleitet haben. Schließlich bringt eine Krebsdiagnose häufig auch für die Angehörigen große Veränderungen mit sich. Das britische Publikum kann die Dokumentation am 29. November um 18:15 Uhr GMT bei der BBC sehen. Benji Jackson führte Regie, Detail Films verantwortete die Produktion. Die Vertriebserlöse kommen vollständig der Royal Marsden Cancer Charity zugute.

Im März 2024 erschütterte Kate die Öffentlichkeit mit einer persönlichen Videobotschaft. Nachdem sich die Prinzessin im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte, war bei anschließenden Untersuchungen Krebs festgestellt worden. Zuvor hatte ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit wochenlang für wilde Spekulationen gesorgt. In ihrer emotionalen Ansprache erklärte die Britin, dass sie sich einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehe. Besonders wichtig sei es ihr gewesen, ihren drei Kindern die Situation altersgerecht zu erklären und ihnen die Angst zu nehmen. In den folgenden Monaten reduzierte Kate ihre öffentlichen Verpflichtungen erheblich. Erst im Juni zeigte sie sich anlässlich der Geburtstagsparade Trooping the Colour wieder bei einem großen royalen Termin. Im September folgte schließlich die erleichternde Nachricht: Die Prinzessin hatte ihre Chemotherapie abgeschlossen. Ihren Fokus legte sie fortan auf ihre weitere Erholung.

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Imago Prinzessin Catherine besucht als Schirmherrin das Royal Marsden Hospital in London

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

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