"Lebenstraum erfüllt": Lotto-Chico kauft zweiten Porsche

Kürsat Chico Yildirim, der 2022 satte 9,9 Millionen Euro gewann und seitdem als bekanntester Lottogewinner Deutschlands gilt, hat seinen wohl emotionalsten Autokauf getätigt. Nicht irgendein Fahrzeug, sondern genau jenes Modell, das ihn schon lange vor seinem Millionengewinn fasziniert hat: ein Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Chico fuhr dafür höchstpersönlich beim Porsche-Zentrum in Hagen vor – und ließ seinen Ferrari 488 Pista kurzerhand von einem Begleiter nach Hause fahren, weil er selbst natürlich direkt am Steuer des Neuwagens sitzen wollte. "Ich hatte den 911 früher immer als Hintergrund auf meinem Handy. Jetzt habe ich mir meinen größten Lebenstraum erfüllt", sagte er der BILD.

Das 911 Turbo S Cabriolet bringt 711 PS auf die Straße, schießt in nur 2,6 Sekunden von null auf hundert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 322 Kilometern pro Stunde – Werte, die selbst hartgesottene Autoliebhaber ins Staunen versetzen. Der Kaufpreis: 330.300 Euro. Dazu kommt, dass Chico mehrere Monate auf die Fertigstellung warten musste, was die Vorfreude sicher noch einmal gesteigert hat. Äußerlich hat er das Fahrzeug ganz bewusst gestaltet: glänzendes Schwarz kombiniert mit gelben Akzenten – eine klare Hommage an seinen Herzensverein Borussia Dortmund. Und damit wirklich niemand rätseln muss, wem das röhrende Geschoss gehört, prangen auf den Einstiegsleisten die Worte "Chico Lottomillionär". "Ich gönne mir etwas und realisiere einfach meine Träume", erklärte er dazu.

Der neue Wagen übernimmt eine ganz bestimmte Rolle im Fuhrpark: Chico bezeichnete ihn augenzwinkernd als sein neues "Alltagsauto", das sich ideal zum Ferrari als "Sommerwagen" ergänze. Den Cayenne mit seinen 500 PS, der bislang ebenfalls zur Sammlung gehörte, gibt er derweil in die Hände seiner Lebensgefährtin. So bleibt kein Auto ungenutzt, und die gesamte Familie profitiert vom Lottogewinn. Chico macht dabei keinen Hehl daraus, wie er sein Geld verstanden wissen möchte: "Ich möchte nicht als Reicher im Grab liegen", betonte er bei BILD. Für ihn ist das Ausgeben kein Leichtsinn, sondern eine bewusste Lebenshaltung – nach vielen Jahren ohne großen finanziellen Spielraum möchte er die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, auch wirklich ausschöpfen und jeden Tag in vollen Zügen – oder schnellen Karren – genießen.

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Instagram / chico_lottomillionaer Chico, Lotto-Millionär

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Instagram / chico_lottomillionaer Lottomillionär Chico vor seinem Ferrari 488 Pista, Oktober 2025.

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Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Steht ihr hinter Chicos Motto: "Ich möchte nicht als Reicher im Grab liegen"? Ja – Träume leben und genießen, gönn dir, Chico! Lieber langfristig denken: mehr investieren, weniger protzen. Ergebnis anzeigen