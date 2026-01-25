Lotto-Chico rührt mit großzügiger Spende an Schule zu Tränen

Kürşat Chico Yildirim hat in Dortmund wieder für Gänsehaut gesorgt: Der Reality-TV-Star, den viele als Lotto-Chico kennen, erfüllte einer Schule den Wunsch nach Tablets für gehörlose Kinder – und übernahm spontan die kompletten Kosten für zehn iPads. Zwei weitere Geräte steuerte Kinderlachen e.V. bei, sodass am Ende zwölf Tablets zusammenkamen. Das emotionale Treffen, festgehalten in seiner TikTok-Reihe, fand nach Sinas Hilferuf statt, die zuvor 30 bis 40 Firmen und bekannte Personen vergeblich angesprochen hatte, wie Raptastisch berichtet. Erst Chico rief noch am selben Tag zurück und sagte zu. Vor Ort gab es Geschenke, Umarmungen – und Tränen.

Im Clip schildert Organisatorin Sina, dass nur Chico reagierte: "Du warst wirklich der Einzige!… direkt am gleichen Tag noch angerufen", sagt sie in dem Video auf TikTok. Als Dank überreichten die Unterstützer eine iPad-Schokolade mit "DANKE" darauf, Fotos der Kinder und ein schwarzes Shirt mit seinem Namen und Gebärden-Zeichen. Die Szene, in der ein Kind Chico umarmt und flüstert "Nicht weinen", ging den Zuschauern besonders nahe. Der Dortmunder Glückspilz ringt um Fassung und erklärt: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Manchmal kommen die Tränen runter", so sein Statement in dem Clip. Dann sagt er weiter: "Ich war ein verlorener Mensch auf der Straße und heute einer der bekanntesten… der liebe Gott mir die Chance gegeben hat, nicht nur Geld, dass ich auch sowas machen kann… Kinder sind unsere Zukunft." Auf TikTok feiern ihn Fans mit Kommentaren wie "Ein Millionär auf Kontostand und Billionär im Herzen" und kritisieren zugleich die ausbleibenden Reaktionen großer Firmen.

Chicos Einsatz für Kinder zeigt erneut, wie wichtig ihm das Thema ist. In der Vergangenheit sprach er bereits offen darüber, dass er sich wünscht, selbst eines Tages Vater zu werden. Besonders lagen ihm die Gesundheit und das Wohlergehen eines zukünftigen Kindes am Herzen – Werte, die auch in seiner Spendenaktion zum Ausdruck kommen. Mit seiner offenen und emotionalen Art hat sich Chico in kurzer Zeit einen festen Platz im Herzen seiner Fans gesichert. Seine Taten zeigen, wie viel ihm daran liegt, anderen zu helfen und das Leben von Kindern nachhaltig zu verbessern.

IMAGO / BOBO Kürsat Chico Yildirim, Lottomillionär

Instagram / chico_lottomillionaer Chico, Realitystar

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-Chico, im Oktober 2025

