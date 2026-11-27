Eric Stehfest (37) und Sarah Scheil dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen! Nur fünf Tage nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verraten der Schauspieler und seine Partnerin auf Instagram jetzt die nächste schöne Neuigkeit. Zu einem KI-generierten Bild fanden die werdenden Eltern liebevolle Worte für ihren Nachwuchs und nannten ihren ungeborenen Sohn zärtlich ihren "kleinen Prinzen". Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind – und für die vier älteren Geschwister ein Grund zur großen Vorfreude. Während Eric bereits Sohn Aaron und Tochter Aria aus seiner Ehe mit Edith Stehfest (31) hat, brachte Sarah ihre zwei Jungs Lio und Lian mit in die Beziehung. Laut den werdenden Eltern können alle vier die Ankunft ihres neuen Bruders kaum noch erwarten. In den Kommentaren freuten sich unzählige Fans mit der wachsenden Familie.

Auch einen Namen haben Eric und Sarah für ihren Sohn bereits ausgesucht, behalten ihn vorerst aber noch als kleines Geheimnis für sich. "Deinen Namen, kleiner Prinz, tragen wir bereits im Herzen. Noch bleibt er unser kleines, magisches Geheimnis", schrieben sie in ihrem Beitrag. Gleichzeitig machten die beiden deutlich, wie tief sie dieses gemeinsame Wunder verbindet: "Du bist nicht unser erstes Wunder, aber unser erstes gemeinsames. Ein neues Leben, das unsere Geschichten für immer miteinander verbindet." Während Sarah laut eigenen Angaben damit weiterhin eine stolze Jungsmama bleibt und zugleich als Bonusmama für Aria da ist, wächst die Patchworkfamilie immer enger zusammen. Für ihren Sohn wünschen sich die werdenden Eltern vor allem, dass er mutig und sanft durchs Leben geht und anderen Menschen stets mit einem offenen, liebevollen Herzen begegnet.

Erst fünf Tage zuvor hatten Eric und Sarah ihre Schwangerschaft mit einem emotionalen Video auf Instagram öffentlich gemacht, in dem Sarahs Babybauch bereits deutlich zu sehen war. Eine Einblendung in dem Clip verriet zudem, dass der Junge im Jahr 2027 geboren werden soll. Damit wird er das fünfte Kind in der Patchworkfamilie und zugleich das erste Baby, das Eric und Sarah gemeinsam bekommen. Schon bei der Verkündung hatte der Schauspieler betont, wie sehr sich die vier Kinder auf ihr neues Geschwisterchen freuen. Bis alle ihren kleinen Bruder endlich in die Arme schließen können und der Name verraten wird, heißt es nun noch, ein wenig Vorfreude zu genießen.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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