Seit dem 21. November ist Maxx Morando (28) offiziell der Ehemann von Miley Cyrus (34), und damit steht er mehr im Rampenlicht als je zuvor. Finanziell hat sich der Musiker allerdings schon lange ein eigenes Standbein aufgebaut. Wie hoch sein Vermögen genau ist, hat er nie verraten. Mehrere Medien schätzen es auf rund 2,7 Millionen Euro, eine offiziell bestätigte Summe gibt es aber nicht, wie HollywoodLife berichtet. Sein Geld verdient Maxx vor allem mit Musik, und zwar gleich in mehreren Rollen: Er ist Schlagzeuger, Musikproduzent und Songwriter. Einem größeren Publikum ist er vor allem als Schlagzeuger der Rockband Liily bekannt, die 2016 in Los Angeles gegründet wurde und sich seither in der Indierockszene etabliert hat. Darüber hinaus ist Maxx auch abseits der Bühne aktiv: Er arbeitet als Musikproduzent und beteiligt sich am Songwriting für andere Künstler. Seine Tätigkeiten im Studio bilden neben seiner Arbeit mit der Band eine wichtige Grundlage seines Einkommens.

Mit Liily brachte Maxx unter anderem die Songs "Anvil", "Early Bopper" und "Monkey" heraus. 2022 stand die Band außerdem bei Mileys Silvestershow "Miley's New Year's Eve Party" auf der Bühne. Seine Karriere begann aber schon vor Liily: Zuvor saß Maxx bei The Regrettes am Schlagzeug. Mit dieser Band spielte er Titel wie "Hey Now" und "Marshmallow World" ein. Auch mit seiner heutigen Ehefrau hat er schon beruflich zusammengearbeitet. Für Mileys Album "Endless Summer Vacation" war Maxx sowohl als Songwriter als auch als Produzent tätig. Am Song "Handstand" wirkte er in beiden Funktionen mit, während er bei "Violet Chemistry" ausschließlich für die Produktion verantwortlich war. Außerdem wird Maxx als Modedesigner beschrieben. Über seine Finanzen ist insgesamt aber deutlich weniger bekannt als über die seiner Frau. Finanziell spielt Miley allerdings in einer ganz anderen Liga: Laut dem Portal Celebrity Net Worth beläuft sich ihr geschätztes Vermögen auf rund 145 Millionen Euro. Die Sängerin ist bereits seit ihrer Kindheit beruflich erfolgreich und hat sich vor allem mit ihrer Musik- und Schauspielkarriere ein beachtliches Vermögen aufgebaut, wie HollywoodLife berichtet.

Zum ersten Mal wurden Miley und Maxx 2021 miteinander in Verbindung gebracht. Etwa vier Jahre waren sie ein Paar, bevor im Dezember 2025 Gerüchte über eine Verlobung aufkamen. Ausgelöst hatte sie ein gemeinsamer Auftritt bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in Los Angeles. Miley trug dort einen Diamantring am Finger, und kurz darauf wurde die Verlobung bestätigt. Am 21. November 2026 gaben sich die beiden Musiker dann in Palm Springs in Kalifornien das Jawort. Geheiratet wurde direkt am Pool unter einem großen, mit weißen Blumen geschmückten Bogen. Auch einige Familienangehörige sollen bei der Feier dabei gewesen sein. Miley wurde unter anderem von ihrer Mutter Tish Cyrus (59) und ihrer Schwester Noah Cyrus (26) begleitet.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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