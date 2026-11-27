Miley Cyrus (34) hat eine besondere Mission vor sich: Sie wird den CNN Heroes Legacy Award stellvertretend für ihre verstorbene Patentante Dolly Parton (†80) entgegennehmen. Wie Billboard berichtet, soll die Countryikone damit posthum für ihr lebenslanges soziales Engagement gewürdigt werden. Die Verleihung erfolgt rund dreieinhalb Monate nach Dollys Tod am 25. August 2026. Wynonna Judd (62) wird den Preis im Rahmen des "CNN Heroes All-Star Tribute" überreichen. Die Sondersendung läuft am 5. Dezember um 20 Uhr US-Ostküstenzeit. Im Fokus stehen insbesondere Dollys Verdienste in ihrer Heimatregion East Tennessee. Dort setzte sich die Musikerin unter anderem für Bildung, höhere Abschlussquoten und die Bekämpfung von Armut ein. Zudem unterstützte sie die Katastrophenhilfe sowie Gesundheitsinitiativen und trug dazu bei, Arbeitsplätze zu schaffen.

Dolly Parton ist erst die vierte Persönlichkeit, die mit dem CNN Heroes Legacy Award ausgezeichnet wird. Damit würdigt der Sender Menschen, die ihr Leben in den Dienst anderer gestellt haben. In einem Statement von CNN heißt es: "Dolly Partons philanthropisches Engagement erstreckte sich über ihre gesamte beeindruckende Karriere." Besonders hervorgehoben wurden ihre Bemühungen für eine bessere Lesekompetenz, höhere Schulabschlussquoten, Nothilfe und Gesundheitsprojekte. Ebenso erinnerte der Sender an ihren Einsatz für neue Arbeitsplätze und gegen Armut in East Tennessee. "Mit ihrer Großzügigkeit inspirierte sie Millionen", erklärte CNN weiter. Moderiert wird die Sondersendung erneut von Anderson Cooper (59) und Laura Coates. Neben Miley und Wynonna werden weitere bekannte Gäste erwartet: Angekündigt sind unter anderem Jon Bon Jovi (64), Edward Norton (57), Kelly Ripa (56) und Mark Consuelos (55). An dem Abend wird es aber nicht nur um Dolly gehen, sondern auch um andere engagierte Menschen und deren Hilfsprojekte.

Miley und Dolly verband nicht nur eine enge Beziehung als Patentochter und Patentante. Die beiden standen auch zusammen als Musikerinnen auf der Bühne. Zuletzt wurden sie sogar gemeinsam für die Grammy-Verleihung 2027 nominiert. Ihre Aufnahme von "Light of a Clear Blue Morning" haben sie gemeinsam mit Lainey Wilson (34), Queen Latifah (56) und Reba McEntire (71) eingesungen. Der Song geht nun in der Kategorie "Best Country Duo/Group Performance" ins Rennen. Ihre gemeinsamen Auftritte reichen weit in die Vergangenheit. In Mileys Disney-Serie Hannah Montana hatte Dolly einen Gastauftritt als Tante Dolly. Im Jahr 2017 nahmen die beiden außerdem das Duett "Rainbowland" für Mileys Album "Younger Now" auf.

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei einer Performanceim Februar 2019

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville

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