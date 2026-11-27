Große Sorge um Furkan Akkaya (25): Der Realitystar ist plötzlich akut erkrankt und leidet unter hohem Fieber von 40 Grad Celsius. Wie seine Ehefrau Lisa Marie Akkaya (25) nun in ihrer Instagram-Story berichtet, musste er sogar vom Rettungsdienst abgeholt werden. Die Sanitäter brachten ihn umgehend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Für das Ehepaar kommt dieser erneute Notfall in einer ohnehin extrem belastenden Zeit. Furkan ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt und musste sich deshalb erst vor Kurzem zwei Operationen unterziehen, bei denen ihm das Organ vollständig entfernt wurde. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem dramatischen Einsatz hatte es auch Lisa selbst gesundheitlich schwer erwischt. Ihren Followern schilderte sie Symptome, die durchaus alarmierend klingen – unter anderem habe sie sich stark geschwächt gefühlt und sogar halluziniert.

In ihrem emotionalen Update ging die Influencerin zunächst auf ihren eigenen angeschlagenen Zustand ein, ehe sie die nächste Schocknachricht teilte. "Ich habe gestern Abend auf einmal Fieber bekommen, war total schwach, habe halluziniert. Jetzt hat Akka auch 40 Grad Fieber bekommen und wurde vom Rettungsdienst abgeholt und ins Krankenhaus gebracht ..." Die 25-Jährige erklärte: "Bei uns kehrt gefühlt nie Ruhe ein...", und ergänzte: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn dieses blöde Jahr zu Ende ist." Wie es Furkan nach seiner Einlieferung in die Klinik aktuell geht und ob die Mediziner bereits eine genaue Ursache für das hohe Fieber ausmachen konnten, ließ Lisa bislang offen. Auch der Realitystar selbst hat sich noch nicht zu seinem Zustand gemeldet.

Erst vor wenigen Tagen hatte Furkan seine schwere Diagnose mit der Öffentlichkeit geteilt. Ärzte hatten bei ihm einen bösartigen Tumor an der Schilddrüse festgestellt, woraufhin zwei Eingriffe nötig wurden, um die gesamte Schilddrüse zu entfernen. Die Operationen selbst hatte der TV-Star nach eigenen Angaben gut überstanden. Bereits im Dezember soll für Furkan eine Radiojodtherapie beginnen, mit der eventuell verbliebene Schilddrüsenzellen im Körper gezielt zerstört werden sollen. Wann genau diese nächste Behandlungsstufe startet, hatte er zuletzt noch offengelassen. Ob der jetzige Krankenhausaufenthalt den geplanten Ablauf seiner Krebstherapie beeinflusst, bleibt vorerst abzuwarten.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Realitystar

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Imago Akka (Furkan Akkaya) und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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