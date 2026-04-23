Ex-Verlobter von Lana Del Rey bricht sein Schweigen über Ehe

Lana Del Rey (40) ist seit rund einem Jahr mit Jeremy Dufrene verheiratet – und ihr Ex-Verlobter Clayton Johnson hat sich nun erstmals öffentlich dazu geäußert, wie er mit dieser Tatsache umgeht. Im Podcast "Bachelor Happy Hour" sprach der Singer-Songwriter aus Nashville offen über seine vergangene Beziehung zur Sängerin und seine Gefühle angesichts ihrer Ehe. Gegenüber den Moderatorinnen Charity Lawson und Rachel Recchia (29) gestand er: "Es tut vielleicht ein kleines bisschen weh, um ehrlich zu sein. Aber wenn du jemanden wirklich liebst in reinster Form, wie kannst du ihr das verübeln?" Gleichzeitig betonte er, dass er sich für Lana freue: "Sie strahlt. Nichts könnte mich für sie mehr glücklich machen."

Der Podcast wurde am 2. April aufgezeichnet und am 22. April veröffentlicht. Clayton, der selbst als Kandidat in der abgesagten Staffel von The Bachelorette mit Taylor Frankie Paul (31) zu sehen war, betonte ausdrücklich, dass seine Teilnahme an dem Format nicht als Provokation gegenüber seiner Ex zu werten sei – obwohl Lana bekennender Fan von Reality-TV und The Bachelor sei. "Ich habe wirklich keinen Platz in meinem Herzen für irgendeine Art von Rache, irgendeinem Hass. Das hatte nichts damit zu tun, es ihr heimzuzahlen", sagte er. Außerdem verriet er, dass die beiden sich einst flüchtig in der Kirche kennengelernt, sich dann während der Corona-Pandemie wiedergefunden und zunächst wochenlang per Videoanruf miteinander gesprochen hätten. "Wir wurden in dieser Zeit wirklich beste Freunde", so Clayton. Die Pandemie habe die Dinge beschleunigt – auch die Verlobung, die im Dezember 2020 bestätigt wurde. Doch aus einer Hochzeit wurde nichts.

Im Rückblick beschreibt Clayton die gemeinsame Zeit mit Lana als "riesiges" und sehr prägendes Kapitel seines Lebens, zu dem er nach eigenen Worten bis heute nur Positives zu sagen hat. Details will der Musiker allerdings nicht ausplaudern, da Lana eine sehr private Person sei. Stattdessen betont er im Podcast mehrfach seinen Respekt für die "Summertime Sadness"-Interpretin und ihr aktuelles Leben an der Seite von Jeremy. Beruflich gab es nach der Trennung noch eine Verbindung: Im Juli 2024 veröffentlichte Lana gemeinsam mit Rapper Quavo (35) die Single "Tough", an deren Songwriting Clayton mitbeteiligt war. "Als Songwriter eine solche Leistung zu vollbringen und dabei mit jemandem zu arbeiten, dem du etwas bedeutet hast und bedeutest – das war ein Traum", sagte er dazu.

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Instagram / claywatch Clayton Johnson, 2025

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Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025

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Instagram / claywatch Clayton Johnson, Musiker