Lana Del Rey teilt seltene Einblicke in ihre Ehe mit Jeremy

Lana Del Rey (41) gewährt ihren Fans normalerweise kaum Einblicke in ihr Privatleben – doch jetzt hat die Sängerin eine Ausnahme gemacht. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos und Videos aus ihrem gemeinsamen Urlaub mit Ehemann Jeremy Dufrene zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli in Santa Monica, Kalifornien. Besonders innig wirkt ein Clip vor dem Santa Monica Pier: Jeremy steht hinter Lana, legt die Arme um ihre Taille und kurz vor einem Kuss endet die Aufnahme mit dem leuchtenden Riesenrad im Hintergrund.

In ihrer Bilderstrecke zeigt Lana nicht nur Romantik, sondern auch private Momente aus dem Hotel: Auf einem Bild ist Jeremy dabei zu sehen, wie er in ihrem Hotelzimmer einen festlich gedeckten Tisch mit patriotisch dekorierten Speisen vorbereitet. Ein weiterer Clip zeigt Lana im lässigen Feiertags-Look mit Jeansshorts, weißem Crop-Top und einer flauschigen Leo-Tasche von Chanel, wie sie eine Bengal-Katze im Arm hält. Ganz nebenbei sorgt sie mit der Bildunterschrift für Begeisterung bei ihren Followern: Die Musikerin kündigt darin nicht nur ihr lang erwartetes Album "Stove" an, sondern auch eine dazugehörige Begleitplatte namens "Spyda".

Lana und Jeremy hatten im September 2024 geheiratet, nachdem sie nur wenige Monate zusammen gewesen waren. Jeremy ist zehn Jahre älter als die Sängerin und arbeitet als Alligator-Sumpf-Tourguide in Louisiana – ein ungewöhnlicher Kontrast zu Lanas glamourösem Popstar-Dasein. Zwar begleitete er sie bereits zu einigen öffentlichen Veranstaltungen, darunter die New York Fashion Week, doch ansonsten hält das Paar sein Beziehungsleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Lana wurde in New York geboren, während Jeremys Wurzeln tief im ländlichen Louisiana verankert sind. Dass sein Leben dort auch Einfluss auf ihr kommendes Werk hat, legt das Cover des Begleitalbums "Spyda" nahe: Es zeigt ein Amphibienboot und scheint damit direkt von Jeremys Heimat inspiriert zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey mit ihrem Ehemann Jeremy

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und ihr Mann Jeremy Dufrene, 2025