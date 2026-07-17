Darum schwänzte Lana Del Rey Taylor Swifts Mega-Hochzeit

Lana Del Rey (41) hat die Mega-Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in New York sausen lassen – und das, obwohl die Sängerin zu den am heißesten erwarteten Stargästen zählte. Während sich im Madison Square Garden rund 1.000 Gäste zum Promi-Spektakel versammelten, stieg Lana in den Flieger nach Los Angeles. Dort feierte sie stattdessen gemeinsam mit ihrer Schwester Caroline Grant den Geburtstag von YouTuber Oli Abbas auf einer kleinen Fourth-of-July-Party. Das Geburtstagskind selbst veröffentlichte ein kurzes Video mit Lana auf Instagram und sorgte damit für Aufsehen.

Oli zeigte, wie entspannt der Abend mit der Musikerin ablief. In einem Clip auf seinem Account schwärmte der Content-Creator von dem intimen Fest mit der Grammy-Gewinnerin an seiner Seite. "Mein Geburtstag war so ein unglaublicher Tag, umgeben von meinen Lieblingsmenschen", schrieb er zu dem Video. In seinem Post bedankte sich Oli außerdem bei der Gastgeberin und bei Lana und Caroline, "dass sie uns dabei hatten". Kennengelernt hatten sich Lana und der Influencer erst 2023 bei den Billboard Women in Music Awards, als die "Summertime Sadness"-Interpretin ihm verriet, dass sie seinen YouTube-Kanal schon länger verfolgt. Seitdem ist zwischen den beiden eine enge Freundschaft entstanden, die sie nun offenbar Lanas Platz auf der Hochzeitsgästeliste kostete.

Umso überraschender wirkt Lanas Fernbleiben, wenn man sich die lange Verbindung zu Taylor anschaut. Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2012 bei den MTV EMAs. Seither standen sie immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit und arbeiteten mit dem gemeinsamen Produzenten Jack Antonoff (42) an dem Song "Snow on the Beach" für Taylors Album "Midnights". Bei den Grammys 2024 liefen sie gemeinsam über den roten Teppich, Taylor holte Lana bei ihrem Sieg für "Midnights" sogar mit auf die Bühne und schwärmte im TV: "Ich bin so ein Fan von Lana Del Rey". Kurz darauf besuchten die beiden noch gemeinsam den Super Bowl, um Travis und sein Team anzufeuern – ein weiterer Moment, der zeigt, wie eng die beiden Stars zusammengewachsen sind. Ob Lana eine Einladung zur Hochzeit erhalten hatte und ablehnte oder gar nicht erst eingeladen wurde, ist bislang nicht bekannt. Eine Anfrage der Daily Mail an Taylors Sprecherin blieb bislang unbeantwortet.

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ActionPress/BFA Lana Del Rey und Taylor Swift, Grammy Awards 2024

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Getty Images Lana Del Rey, Juni 2025

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026