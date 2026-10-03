Nach J.Lo-Trennung setzt Ben Affleck auf Kinder statt Dates

Ben Affleck (54) hat nach der Trennung von Jennifer Lopez (57) offenbar keine Lust auf neue Dates. Bei der New Yorker Premiere seines Films "Animals" machte der Schauspieler deutlich, dass sein Liebesleben derzeit keine Priorität hat. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Ben, dass er nach der Trennung von J.Lo weder aktiv nach einer neuen Partnerin sucht noch Lust darauf hat, von anderen verkuppelt zu werden. "Da ist nicht viel Platz. Ich ziehe nicht um die Häuser. Es hat in meinem Leben einfach keine hohe Priorität", stellte er klar. An erster Stelle stehen für ihn stattdessen seine drei Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) sowie seine beruflichen Projekte. Mit seinem aktuellen Singledasein scheint der Oscarpreisträger dabei keineswegs zu hadern. "Mir geht es gut und ich bin glücklich", betonte er. Große romantische Pläne scheint er für die nahe Zukunft somit nicht zu schmieden.

"Ich weiß, was meine Prioritäten sind. Man kann nicht zwei Dinge haben, die im Leben am wichtigsten sind. Für mich sind das die Kinder. So ist das. Und dann habe ich meine Arbeit, die ich liebe", zitiert das Portal den Schauspieler. Komplett ausschließen will Ben eine neue Liebe trotzdem nicht. "Ich bin da, wo ich bin, und mir geht es großartig. Wer weiß, welche Abenteuer das Leben noch bereithält. Ich bin offen dafür, aber ich versuche nicht, irgendetwas zu erzwingen", führte er aus. Anlass für die Fragen nach dem Liebesleben des Darstellers war eine Aussage von Ana Navarro in der Sendung "The View". Die Moderatorin hatte dort behauptet, sie habe Ben nach dessen Trennung von J.Lo mit Shakira (49) verkuppeln wollen. "Die Leute tratschen. Dinge werden erfunden", sagte der Oscarpreisträger, als er darauf angesprochen wurde, und wies die Geschichte entschieden zurück. Anschließend machte er seine Haltung noch einmal unmissverständlich deutlich: "Ich lasse mich nicht verkuppeln."

Bens Kinder stammen aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (54). Die beiden hatten 2005 geheiratet, trennten sich zehn Jahre später und besiegelten die Scheidung 2018. J.Lo gab er 2022 das Jawort, rund zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten Verlobung. Die Ehe hielt jedoch nur etwa zwei Jahre. Im Februar 2025 wurde die Scheidung abgeschlossen. Zuletzt machten Berichte über eine erneute Annäherung der beiden die Runde. Seine aktuellen Aussagen zeigen allerdings, dass er derzeit keine neue Beziehung aktiv verfolgt. Dass sein Liebesleben auch innerhalb der Familie für Gesprächsstoff sorgt, verriet Ben kürzlich bei "Jimmy Kimmel Live!". Als er einem seiner Kinder Ratschläge in Sachen Beziehung geben wollte, kam prompt eine spöttische Antwort zurück: "Ach, als wärst du der Experte für Beziehungen?" Nun lässt es der Schauspieler in Sachen Partnerschaft und Dating also erst einmal etwas ruhiger angehen.

Anzeige Anzeige

Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

Anzeige Anzeige

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025