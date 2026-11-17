Zendaya (30) hat bei den diesjährigen Governors Awards in Los Angeles mit einem außergewöhnlichen Vintage-Look für Aufsehen gesorgt. Wie unter anderem The Blast berichtete, erschien die Schauspielerin mit ihrem Partner Tom Holland (30) in einem goldbraun schimmernden Meshkleid von Designer Giles Deacon. Die Robe ist bereits fast 20 Jahre alt und fiel mit ihrem trägerlosen Schnitt, dem tiefen Ausschnitt und der strukturierten Korsage auf. Pailletten und eine betonte Taille rundeten das Design ab. Dazu trug Zendaya ihre ultrakurzen Haare und kupferfarbene Hängeohrringe. Yahoo zeigte sich begeistert von ihrem Auftritt und schrieb, die Schauspielerin habe mit ihrem glamourösen Outfit "allen die Show gestohlen". In den sozialen Medien fiel das Echo allerdings gemischter aus. Auf Reddit äußerten sich einige Nutzer deutlich kritischer. Vor allem der Sitz des Oberteils wurde diskutiert. Mehrere Kommentatoren bemängelten zudem, dass das Kleid ziemlich unbequem aussehe.

Ein Nutzer bezeichnete den Auftritt sogar als ungewöhnlichen Fehlgriff für die Schauspielerin: "Ein sehr seltener Fehlgriff für Zendaya. Die Brustpartie sieht nicht so aus, als wäre das Kleid auf sie zugeschnitten worden." Wie The Blast berichtet, erhielt der Kommentar mehr als 900 Likes. Ein anderer Nutzer schloss sich der Kritik an: "Ja, sie sieht unbehaglich aus." Einigen Reddit-Nutzern gefiel die Idee des Kleides zwar grundsätzlich, sie bemängelten jedoch ebenfalls die Passform und die Farbgebung. Besonders spöttisch fiel dieser Vergleich aus: "Es erinnert an den nikotingelben Fenstervorhang aus den Siebzigern, den wir entfernen mussten, als wir hier eingezogen sind." Zu ihrem Outfit kombinierte Zendaya Absatzschuhe, ein dezentes Make-up mit rosafarbenem Lidschatten und glänzenden Lippenstift in einem bronzefarbenen Rotton. Neben ihr und Tom waren an diesem Abend unter anderem Penélope Cruz, Charlize Theron (51), Emma Stone (38) und Florence Pugh (30) zu Gast.

Hinter Zendayas viel beachteten Modeauftritten steckt Stylist Law Roach, dessen einzige Klientin sie laut The Blast inzwischen sogar ist. Ihre Vorliebe für Metallic-Looks stellte Zendaya, die im September ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, bereits im vergangenen Jahr unter Beweis. Bei einer Resortshow von Louis Vuitton erschien sie damals in einem glitzernden, silberfarbenen Minikleid im Blazerstil mit weißen Details. Mit dem französischen Modehaus verbindet sie eine enge Zusammenarbeit: Als Markenbotschafterin präsentiert sie regelmäßig Kreationen des Labels. Auch abseits der Luxusmode ist Zendaya als Werbegesicht gefragt. So arbeitet sie unter anderem mit der Schweizer Sportmarke On zusammen.

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Getty Images Zendaya besucht die 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Zendaya bei den 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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