Niklas Süle (31) blickt offen auf seine Zeit als Fußballprofi zurück und gesteht, dass er es mit den strengen Vorgaben rund um Ernährung und Fitness nicht immer so genau genommen hat. Der frühere Nationalspieler, der im Sommer 2026 überraschend seine Karriere beendete, spricht in einem Interview mit 20 Minuten über seine Gewohnheiten abseits des Spielfelds. Dabei räumt der 31-Jährige ein: "Ich habe vielleicht zu oft in meiner Karriere drei Bier getrunken und bin dann zu McDonald's gegangen." Dass er sich gelegentlich solche Ausnahmen gönnte, hatte für den ehemaligen BVB-Verteidiger einen bestimmten Grund. Er wollte sein Privatleben nicht vollständig dem Profisport unterordnen und auch andere Dinge genießen. "Ich wollte nicht, dass ich mich während meiner 15-jährigen Karriere nur auf den Fußball konzentrieren muss. Das Leben ist kurz und man weiß nie, was noch passiert", erklärt er.

Schon während seiner aktiven Karriere stand Niklas wegen seiner körperlichen Verfassung immer wieder in der Kritik. Vor allem sein Gewicht, seine Ernährung und seine Fitness sorgten regelmäßig für Diskussionen in den Medien. Besonders große Aufmerksamkeit erregte ein Trainingsfoto des damaligen BVB-Verteidigers, das nur zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale 2024 entstanden war. Dass der Profifußball für ihn nicht bis ins hohe Sportleralter weitergehen würde, zeigte sich schließlich im Sommer 2026: Mit gerade einmal 30 Jahren verkündete Süle überraschend sein Karriereende. Dem Fußball hat er allerdings nicht vollständig den Rücken gekehrt. Inzwischen kickt der frühere Nationalspieler in der Kreisliga, der achten deutschen Spielklasse. Statt vor Zehntausenden Zuschauern in ausverkauften Stadien läuft er nun auf deutlich kleineren Fußballplätzen auf.

Im Interview spricht Niklas auch darüber, wie unterschiedlich sein Selbstbild und seine öffentliche Wahrnehmung sind. "Der eine ist Niklas, den meine Freunde und Familie kennen, und der andere ist der Süle, zu dem die Fans kommen und ein Autogramm von mir möchten. Die sehen nur den Süle in mir. Das ist aber nur der Fußballer", erklärt er. Dabei kann der ehemalige Innenverteidiger auf eine erfolgreiche, aber auch von Rückschlägen geprägte Laufbahn zurückblicken. Einst als eines der größten deutschen Talente gehandelt, wechselte er 2017 von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München, bevor er sich fünf Jahre später Borussia Dortmund anschloss. Trotz zweier Kreuzbandrisse, nach denen er sich jeweils zurückkämpfen musste, feierte Niklas zahlreiche Erfolge. Mit den Bayern gewann er fünf deutsche Meisterschaften und krönte seine Zeit in München 2020 mit dem Gewinn der Champions League.

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Getty Images Niklas Süle, DFB-Star

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Getty Images Niklas Süle, Mai 2025

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