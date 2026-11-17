Suki Waterhouse (34) hatte schon vor über zehn Jahren einen ganz konkreten Traum für ihre Schauspielkarriere. 2014 verriet die Britin dem Look-Magazin, dass sie gern einmal ein Bondgirl verkörpern würde. Damals hatte sie gerade die Dreharbeiten zu der romantischen Komödie "Love, Rosie" beendet und sprach über ihre nächsten Ziele vor der Kamera. Mehr als ein Jahrzehnt später bekommt diese Aussage eine neue Bedeutung: Ihr heutiger Verlobter Robert Pattinson (40) wurde als neuer James Bond vorgestellt. Der Schauspieler tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) an. Er übernimmt die Hauptrolle im kommenden Agentenfilm von Regisseur Denis Villeneuve (59). Damit könnte sich für Suki die Möglichkeit ergeben, ihren früheren Rollenwunsch tatsächlich gemeinsam mit ihrem Partner zu verwirklichen. Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass das Model im neuen Bondfilm mitwirken wird. Auch welche Schauspielerin die weibliche Hauptrolle übernimmt, ist bisher noch offen.

Im Gespräch mit dem Magazin hatte Suki damals offen über ihre beruflichen Pläne gesprochen. "Ich habe vor ein paar Monaten eine romantische Komödie namens 'Love, Rosie' abgedreht, die in Irland gefilmt wurde. Es ist mein erster richtiger Spielfilm, und er hat mich zu dem Entschluss gebracht, dass ich mehr machen möchte, also werden wir sehen ... Vielleicht ein Bondgirl spielen oder so etwas in der Art", erzählte sie. Auch eine Rolle wie die von Angelina Jolie (51) in "Durchgeknallt" konnte sie sich vorstellen: "Ich würde gerne ein knallhartes Mädchen spielen." Seitdem hat Suki einiges an Erfahrung vor der Kamera gesammelt. Sie war unter anderem in "Die Bestimmung – Insurgent", "The Bad Batch", "Assassination Nation" und "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" zu sehen. Bereits 2023 war sie als Keyboarderin Karen Sirko in der Serie "Daisy Jones & The Six" zu sehen. Robert hingegen wurde nach über fünf Jahren anhaltender Spekulationen offiziell als neuer Darsteller des 007 vorgestellt. Laut Express bezeichnete der Twilight-Darsteller die Rolle als "die Ehre meines Lebens".

Privat gehen Robert und Suki bereits seit 2018 gemeinsame Wege. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einem Spieleabend in Los Angeles. Ende 2023 machte das Paar mit seiner Verlobung den nächsten großen Schritt. Im März 2024 kam schließlich ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Wer bei Roberts Bonddebüt an seiner Seite stehen wird, ist derzeit noch völlig offen. Als mögliche Co-Stars werden aktuell unter anderem Margaret Qualley (32) und Sydney Sweeney (29) gehandelt. Daneben fallen auch die Namen Maya Jama (32), Kendall Jenner (31), Simone Ashley (31) und Michelle Keegan (39), wenn es um potenzielle Anwärterinnen für die begehrte Rolle geht. Bislang wurde jedoch keine der genannten Schauspielerinnen offiziell für die Rolle bestätigt. Ob Suki also tatsächlich die Chance bekommt, ihren bereits vor mehr als zehn Jahren geäußerten Wunsch nach einer Bondgirlrolle an der Seite ihres Verlobten zu verwirklichen, ist derzeit noch offen.

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Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse bei der Premiere von "Primetime" bei den 83. Filmfestspielen von Venedig 2026

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Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, April 2026

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