Im Umfeld von Russell Brand (51) wächst die Sorge um seine Ehefrau Laura (39). Frühere Freunde des Schauspielers sind überzeugt, dass er sie einer regelrechten "Gehirnwäsche" unterzogen habe. Der Auslöser dafür: Trotz Schuldspruch und Gefängnisstrafe weicht Laura nicht von der Seite ihres Mannes. Berichten des Magazins The Sun zufolge hat sich nach dem Urteil ein Großteil des einst so vertrauten Freundeskreises in Henley-on-Thames komplett von Russell distanziert. Die Bekannten fühlen sich über das wahre Ausmaß der Vorwürfe getäuscht – und können schlichtweg nicht begreifen, weshalb Laura dennoch bedingungslos zu ihm hält. "Laura wurde von ihm einer totalen Gehirnwäsche unterzogen und scheint nicht zu sehen, was wir inzwischen alle sehen", erklärte ein ehemaliger Freund gegenüber dem Blatt. Und er fügte hinzu: "Die meisten von uns können nicht glauben, dass sie weiter zu ihm hält."

Seit Russell seine Haftstrafe verbüßt, sind sechs weitere Frauen mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens an die Öffentlichkeit gegangen. Informationen aus Lauras Bekanntenkreis zufolge haben ihr diese neuen Enthüllungen stark zugesetzt. Als besonders schmerzhaft empfindet sie demnach, dass einer der geschilderten Vorfälle in das Jahr 2015 datiert wird – also exakt in eine Zeit, in der sie und Russell längst ein Paar waren. "Die Nachricht von diesen sechs neuen Frauen hat sie erschüttert", schilderte ein Vertrauter gegenüber The Sun. Ihre Freunde seien deshalb "äußerst besorgt um sie". An ihrer Haltung hat das bislang jedoch nichts geändert: Trotz allem stehe Laura derzeit entschlossen hinter ihrem Ehemann. Ihr Umfeld wünscht sich hingegen, dass sie sich von ihm löst. "Im Moment unterstützt Laura Russell unbeirrbar – und alle, die sie kennen, hoffen, dass sie aufwacht und aussteigt", erklärte die Quelle weiter.

Seit 2017 gehen Russell und Laura als Ehepaar durchs Leben. Einst waren die beiden fest in eine Gemeinschaft im englischen Henley-on-Thames in der Grafschaft Oxfordshire eingebunden. Nach einer Zeit in den USA kehrten sie für den Prozess schließlich in die britische Kleinstadt zurück. Doch nach Russells Verurteilung liegt ihr soziales Umfeld in Scherben: Den Berichten zufolge hat sich ein Großteil des einstigen Freundeskreises aufgelöst, da viele ehemalige Weggefährten den Kontakt zu ihm komplett abgebrochen haben. Einer von ihnen beschrieb, wie die Gruppe die Situation empfindet: "In unseren Augen hat er über die Schwere der Anschuldigungen gelogen. Jetzt fühlen wir uns angewidert und betrogen." Auch mit Blick auf Laura fand er deutliche Worte. "Die entsetzliche Demütigung, der er sie aussetzt, ist erschütternd", ergänzte der ehemalige Freund des Comedians gegenüber der Zeitung.

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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