Wer wird James Bond im nächsten Kinoabenteuer das Leben schwer machen? Gleich zehn prominente Schauspielerinnen und Schauspieler haben Interesse an der Rolle des Bösewichts im kommenden James Bond-Film bekundet. Bill Skarsgard, Saoirse Ronan (32), Barry Keoghan (34), Austin Butler (35), Henry Cavill (43), Richard Armitage (55), David Dastmalchian, Ke Huy Quan (55), Harriet Walter und Alex Kingston würden dem britischen Geheimagenten gerne das Leben schwer machen. Dabei haben die Stars ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihren möglichen Rollen: Während einige einen berechnenden Widersacher verkörpern möchten, wünschen sich andere eine selbstbewusste Gegenspielerin, die Bonds Verführungskünsten widersteht. Mehrere der Interessenten würden sogar lieber auf der dunklen Seite stehen, als selbst in die Rolle von 007 zu schlüpfen. Wer den begehrten Part letztlich übernehmen wird, ist bislang allerdings noch offen.

Bill dementierte im Podcast "Happy Sad Confused" zwar Gerüchte über ein Bond-Vorsprechen, machte seinen Wunsch aber deutlich: "Ich will einfach reingehen und einmal einen Bösewicht wie Mads Mikkelsen spielen." Damit spielte er auf dessen Rolle als Le Chiffre in "Casino Royale" an. Saoirse würde dagegen gerne eine Gegenspielerin verkörpern, die Bonds Charme widersteht und ihn zur Strecke bringen will. Auch Alex setzt sich bereits seit 2021 für einen weiblichen Schurken ein. Barry erklärte gegenüber der Radio Times: "Ich würde lieber dazukommen und den Bösewicht spielen. Der Mann, der Bond reizt, das entspricht mir mehr." Austin hält einen amerikanischen 007 für "sakrilegisch", wäre als Bösewicht aber dabei. Henry, der einst beinahe selbst Bond geworden wäre, sieht sich mit 42 möglicherweise zu alt für die Agentenrolle. Ebenfalls interessiert sind Richard Armitage, David Dastmalchian, Ke Huy Quan und Harriet Walter. David traut sich dabei zu, Bond bis an seine Grenzen zu treiben.

Die James-Bond-Reihe hat bereits einige unvergessliche Bösewichte hervorgebracht. So verkörperte Sean Bean (67) in "GoldenEye" den abtrünnigen Ex-Agenten Alec Trevelyan, während Mads Mikkelsen in "Casino Royale" als skrupelloser Le Chiffre für Spannung sorgte. Javier Bardem (57) machte 007 in "Skyfall" als rachsüchtiger ehemaliger MI6-Mitarbeiter Raoul Silva das Leben schwer. Mit dem kommenden Film beginnt für das traditionsreiche Franchise nun eine neue Ära: Erstmals liegt die kreative Kontrolle bei Amazon MGM Studios, nachdem die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben. Künftig soll Robert Pattinson (40) als neuer vor der Kamera stehen. Offen bleibt allerdings, welcher Hollywoodstar ihm als Gegenspieler das Leben schwer machen wird. Trotz der zahlreichen Interessenten wurde bislang noch niemand offiziell für die Schurkenrolle bestätigt.

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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Imago Szene mit Henry Cavill aus dem Black-Bear-Film "In the Grey" (2026)

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