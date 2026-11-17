Knapp drei Monate nachdem die Trennung von Veronica Ferres (61) und Carsten Maschmeyer (67) öffentlich geworden war, sorgten neue Aufnahmen für Gesprächsstoff. Der Unternehmer wurde in Beverly Hills gemeinsam mit einem Model gesichtet. Dabei zeigten sich die beiden sogar Hand in Hand. Gegenüber Bild wollte sich die Schauspielerin zu den Fotos nicht näher äußern. "Kein Kommentar", lautete ihre knappe Reaktion. Carsten stellte gegenüber dem Blatt hingegen klar, dass er derzeit "noch Single" sei. Wie es Veronica nach den Schlagzeilen um ihren Noch-Ehemann geht, verriet sie am Sonntag selbst. Beim NFL-Spiel der Detroit Lions gegen die New England Patriots in der Münchner Allianz Arena trat sie wieder öffentlich auf. Auf die Frage von RTL, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Mir geht's sehr gut, vielen Dank."

Den Footballnachmittag genoss die Schauspielerin in Begleitung ihrer Tochter Lilly Krug (25). Gemeinsam verfolgten sie das Spiel in der Lounge von RTL. Dabei schien Veronica bestens gelaunt zu sein. "Ich genieße das sehr und treffe viele Freunde hier und es macht sehr viel Spaß", erzählte sie dem Sender. Auch ihre Instagram-Follower ließ die Produzentin an dem besonderen Ausflug teilhaben. Sie veröffentlichte Eindrücke aus dem Stadion und versah die Aufnahmen mit den Worten: "Was für ein Nachmittag in München." Darüber hinaus schwärmte sie: "So eine tolle Stimmung und so viel Begeisterung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, heute beim NFL Game dabei zu sein." Veronica war allerdings nicht der einzige prominente Gast bei dem Sportevent. Auch Elyas M'Barek (44), Caro Daur (31) und Oliver Pocher (48) waren in der Allianz Arena dabei und mischten sich unter die zahlreichen Zuschauer.

Dass die Ehe von Veronica und Carsten gescheitert ist, wurde Ende August bekannt. Nach eigenen Angaben waren die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings schon seit längerer Zeit kein Paar mehr. Über ihren Medienanwalt veröffentlichten die Schauspielerin und der Unternehmer damals ein gemeinsames Statement. Darin erklärten sie: "Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden." Geheiratet hatten die beiden im Jahr 2014. Beide brachten Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe: Lilly stammt aus Veronicas Ehe mit Martin Krug, während Carsten Vater von zwei Söhnen aus einer vorherigen Beziehung ist. Nun zeigte sich Veronica gemeinsam mit ihrer Tochter beim Footballspiel in München. Zu den Aufnahmen ihres Noch-Ehemannes mit dem Model äußerte sie sich darüber hinaus nicht.

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Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres, November 2023

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Getty Images Veronica Ferres bei der Premiere von "The Weight" auf dem roten Teppich der 76. Berlinale im Zoo Palast, Berlin

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