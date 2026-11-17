Furkan Akkaya (25) hat seine Schilddrüsenoperation gut überstanden. Nur wenige Stunden nach dem Eingriff meldete sich der Realitystar heute in seiner Instagram-Story direkt aus dem Krankenhaus bei seinen Fans. In dem kurzen Clip liegt er mit freiem Oberkörper in einem Klinikbett. Die Strapazen des Eingriffs sind ihm deutlich anzusehen: Er wirkt sichtlich müde und erschöpft. Neben seinem Bett sind unter anderem ein Infusionsständer und ein Überwachungsmonitor zu erkennen. Mit seinem Update gibt Furkan jedoch Entwarnung und verrät zugleich, was genau bei der Operation gemacht wurde: "So, Leute, OP bestanden. Die rechte Schilddrüse wurde entfernt und die Narkose war der Hammer", schreibt er zu dem Video und meint damit offenbar den rechten Schilddrüsenlappen. Damit gewährt er seinen Followern einen persönlichen Einblick in die Zeit unmittelbar nach dem Eingriff.

Auch weitere Details aus dem Krankenzimmer sind in dem Clip zu erkennen. Um Furkans Hals liegt eine breite weiße Auflage, die die frische OP-Stelle abdeckt. An seinem Oberarm befindet sich eine schwarze Blutdruckmanschette, während an seinem Unterarm ein mit Pflaster fixierter Zugang zu sehen ist. Die medizinischen Geräte im Zimmer verdeutlichen, dass der Patient weiterhin überwacht wird. Seinen Humor hat der Realitystar trotz der Strapazen offenbar nicht verloren: Seine Bemerkung über die Narkose versieht er mit mehreren lachenden Emojis. Wie es ihm darüber hinaus geht, lässt er in seiner Story allerdings offen. Auch dazu, wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, macht er keine Angaben. Seine Fans müssen sich vorerst also mit diesem kurzen Lebenszeichen zufriedengeben.

Erst vor rund 20 Tagen hatte Furkan seine Community über seine gesundheitlichen Probleme informiert. Nach längerer Funkstille in den sozialen Medien machte er damals öffentlich, dass bei einer kurzen Ultraschalluntersuchung im Krankenhaus ein sehr großer Knoten an seiner Schilddrüse entdeckt worden war. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob lediglich die rechte Seite oder die gesamte Schilddrüse entfernt werden müsste. Durch seine aktuelle Nachricht aus dem Krankenhaus herrscht nun Gewissheit: Die Ärzte haben den rechten Schilddrüsenlappen entnommen. Bereits bei der Bekanntgabe seiner Diagnose hatte Furkan seinen Followern versprochen, sie über die weiteren Schritte auf dem Laufenden zu halten. Mit seinem persönlichen Update direkt aus dem Krankenbett hat er dieses Versprechen gehalten.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya nach seiner Schilddrüsen-OP, November 2026

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

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