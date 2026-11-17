Jennifer Lopez (57) hat offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Das Ehe-Aus mit Ben Affleck (54) hat die Sängerin schwer getroffen. Im Podcast "Friends Keep Secrets" erzählte sie nun, wie sehr sie die Trennung von ihrem vierten Ehemann belastet hat. Diese Zeit sei "auf jeder Ebene schwer" und "so enttäuschend" gewesen, berichtete die Musikerin. Wie schlecht es ihr damals ging, beschrieb sie mit deutlichen Worten: "Und ja, man wird wütend und traurig, man ist am Boden zerstört, man will sterben und kann nicht aus dem Bett kommen – und all das war bei mir der Fall." Aus der schmerzhaften Erfahrung hat Jennifer ihre Schlüsse gezogen. Sollte sie künftig einen neuen Partner an ihrer Seite haben, möchte sie die Beziehung nicht mehr in der Öffentlichkeit führen. Auf die Frage, ob sie sich erneut verlieben wolle, erklärte sie: "Das möchte ich, aber es ist anders."

Rückblickend hat Jennifer ein wiederkehrendes Muster in ihrem Liebesleben erkannt. Früher sei sie häufig direkt von einer Beziehung in die nächste gegangen und habe jedes Mal darauf gehofft, endlich den richtigen Partner gefunden zu haben. Inzwischen habe sie jedoch verstanden, dass sie zunächst eine "Lücke" in sich selbst schließen und ihr eigenes Verhalten verändern müsse. Im Podcast sprach die Sängerin auch über die tiefen Verletzungen, die sie erlebt hat: "Es war Verrat auf so vielen Ebenen des Herzens und der Seele, die man jemandem schenkt, weil man darauf vertraut, dass er gut damit umgeht – und dann wird man wirklich verdammt schwer enttäuscht." Menschen, die gerade eine Scheidung durchleben, empfiehlt sie, sich so zu verhalten, dass sie später mit Stolz auf diese Zeit zurückblicken können. Trotz des Schmerzes, der ihr Leben verändert habe, könne sie sagen, dass sie aufrichtig geliebt, niemanden beschämt und mit dem damaligen Wissen stets ihr Bestes gegeben habe. Im August 2024 reichte Jennifer nach zwei Ehejahren die Scheidung ein. Im Januar 2025 einigten sich die beiden schließlich.

Die gescheiterte Ehe mit Ben hat Jennifers Einstellung zur Liebe nachhaltig verändert. Erst kürzlich sprach sie anlässlich der Deluxe-Neuauflage ihres Albums "Love?" in einem Bilt-Video mit CEO Ankur Jain darüber, dass Zuneigung nicht ausschließlich in romantischen Beziehungen zu finden sei. Durch ihren Song "Proof of Love" habe sie erkannt, dass Liebe sich in vielen Bereichen des Lebens zeigen könne. Dafür müsse sie allerdings zunächst bei sich selbst anfangen. Ihre aktuellen Aussagen im Podcast knüpfen daran an: Jennifer habe gelernt, sich selbst mehr zu lieben und nicht in alte Beziehungsmuster zurückzufallen. Vor ihrer Ehe mit Ben war die Sängerin bereits dreimal verheiratet. Zunächst gab sie dem Schauspieler Ojani Noa (52) das Jawort, anschließend dem Tänzer Cris Judd. Ihr dritter Ehemann war Sänger Marc Anthony (58), mit dem sie 18-jährige Zwillinge hat.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Instagram / jlo Jennifer Lopez macht ein Spiegel-Selfie

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