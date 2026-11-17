Bei Grill den Henssler flogen diesmal ordentlich die Fetzen! In der Auftaktfolge der neuen Staffel gerieten Comedian Chris Tall (35) und Juror Joachim Llambi (62) heftig aneinander. Auslöser war der Dessertgang, bei dem Chris gegen Steffen Henssler (54) antrat und eine süße Kreation aus Biskuit, Blaubeeren und weißer Schokolade präsentierte, die optisch an einen Golfplatz erinnern sollte. Geschmacklich konnte das Gericht die Jury allerdings nicht überzeugen. Besonders Joachim sparte bei der Verkostung nicht mit Kritik und spottete: "Da ist ja Zwieback noch saftiger!" Seine deutlichen Worte brachten Chris schließlich auf die Palme. Der Comedian fühlte sich von den Kommentaren des Jurors persönlich angegriffen und machte seinem Ärger lautstark Luft. "Respektlos!", rief er Joachim entgegen und warf ihm vor, ihn während der gesamten Bewertung beleidigt zu haben.

Schon während Joachim seine Bewertung abgab, war Chris Tall sein Ärger deutlich anzumerken. "Boah, ich rege mich so auf, das ist so frech", schimpfte der Comedian, bevor er seinem Frust freien Lauf ließ: "Man kommt hierhin, man gibt sich Mühe, man unterhält nebenbei noch die Leute – und mich dann hier durchgehend beleidigen zu lassen. Gar keinen Bock auf so eine Scheiße." Allerdings war Joachim nicht der Einzige, der an dem Dessert etwas auszusetzen hatte. Auch Sternekoch Alexander Herrmann (55) kommentierte die Kreation mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus: "Man sucht ja immer nach den Momenten, die sich ins Gedächtnis reinbrennen. Respekt!" Als Joachim anschließend noch stichelte, der als "Dessert-Papst" bekannte Johann Lafer (69) sei bei der Zubereitung wohl "weggesperrt" gewesen, reagierte dieser empört und warf dem Juror ein Küchentuch zu. Selbst Moderatorin Laura Wontorra (37) zeigte sich beim Probieren wenig begeistert und fragte mit verzogener Miene: "Was ist das?"

Die Inspiration für seinen ausgefallenen Nachtisch fand Chris, der mit bürgerlichem Namen Christopher Nast heißt, in seiner großen Leidenschaft für den Golfsport. Der Comedian spielt inzwischen mit einem Handicap von 9 und wollte sein Hobby auch auf dem Teller zum Leben erwecken. Geplant war eine vollständig essbare Golflandschaft mit Golfball, Fairway, Bunker und Wasserhindernis. Die Umsetzung erwies sich für den Hobbygolfer am Herd allerdings als größere Herausforderung als gedacht. Sein Kontrahent Steffen konnte mit der Begeisterung für den Sport ohnehin wenig anfangen und scherzte in der Sendung über seine eigenen Erfahrungen: "Ich bin schon mal da langgelatscht, hab Golfbälle geklaut und bin wieder gegangen." Mit seiner süßen Interpretation des Sports konnte Chris in der Kochshow letztlich nicht punkten.

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Imago Chris Tall bei "Laugh Stories 2024" in der Rudolf Weber Arena Oberhausen, 21. Dezember 2024

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RTL / Jörn Strojny Die neue "Grill den Henssler"-Jury: Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi

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