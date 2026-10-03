Noch nie gesehen: Ina Borcks Fabi will sich bald zeigen

Ina Borck (30) nimmt ihre Community fast täglich mit durch ihren Alltag – nur einen Menschen bekamen ihre Follower bisher so gut wie nie zu Gesicht: ihren Partner Fabi. Das soll sich jetzt ändern. In einem Q&A in Inas Instagram-Story verriet das Paar, dass Fabi künftig öfter gemeinsam mit der Influencerin vor der Kamera stehen und auch in ihren Videos auftauchen wird. Ein genaues Datum für seinen ersten sichtbaren Auftritt nannten die beiden zwar noch nicht, lange müssen die Fans aber offenbar nicht mehr warten. "Ich kann noch kein genaues Datum nennen, ab wann ich am Start bin. Aber es wird sehr, sehr zeitnah passieren", erklärte Fabi.

Ina freut sich jedenfalls schon darauf, ihren Partner künftig stärker in ihren Content einzubauen. Sie gab auch offen zu, dass sie sich mit ihm an ihrer Seite zunächst wohler fühlen werde. "Ich möchte ihn einfach zeigen. Ich möchte einfach, dass er am Start ist. [...] Die ganze Welt soll dich sehen, so", schwärmte die Influencerin. Ganz überraschend kommt der Schritt allerdings nicht. Ina erzählte, manche ihrer Follower hätten zuletzt schon bemerkt, "dass Fabi sich immer wohler mit der Kamera fühlt". Dass er sich bisher konsequent aus den Storys seiner Partnerin herausgehalten hatte, hatte einen einfachen Grund, wie Fabi selbst verriet: Öffentliche Auftritte fühlten sich für ihn lange schlicht nicht richtig an. In den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigte er sich dann aber intensiver mit dem Gedanken – und bekam nach und nach Lust darauf, gemeinsam mit Ina Inhalte zu machen. "Ja, es hat sich was Cooles ergeben. Und zwar musst du bald deine wunderbaren Videos nicht mehr alleine machen", verkündete er.

Auch Inas Reichweite spielte bei seiner Entscheidung offenbar eine Rolle. Sie habe ihm gezeigt, dass man damit auch wichtige und sinnvolle Themen ansprechen könne. Einen weiteren Grund für seinen Sinneswandel verriet Fabi schließlich noch mit einem Augenzwinkern: "Außerdem hat sie gesagt, dass ich doppelt so viele Kopfmassagen bekomme." Bei den beiden steht aber nicht nur vor der Kamera einiges an. Auch privat beginnt gerade ein neuer Abschnitt. Ina und Fabi haben vor Kurzem ein gemeinsames Zuhause gefunden und wollen Köln verlassen. Für das Paar geht es zurück nach Berlin beziehungsweise ins Umland der Hauptstadt – also in die Gegend, in der beide aufgewachsen sind und viele Jahre ihres Lebens verbracht haben. Der Mietvertrag für ein Haus mit Garten ist laut ihren Angaben bereits unterschrieben. Für Fabi verändert sich damit gleich einiges auf einmal: neues Zuhause, neuer Alltag – und künftig deutlich mehr Präsenz an der Seite seiner Partnerin.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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