Gypsy Rose zeigt erstmals Gesicht von Tochter nach Kens Tod

Gypsy Rose Blanchard (35) hat sich mit einem emotionalen Beitrag von ihrem Partner Ken Urker (†34) verabschiedet. Einen Tag nach seinem Tod veröffentlichte die Autorin auf Instagram eine Reihe gemeinsamer Fotos und Videos darunter eine Aufnahme, die so bisher niemand zu sehen bekommen hatte. In dem Clip sitzt Ken mit der einjährigen Tochter Aurora Raina auf dem Sofa. Zwar liegt ein Filter mit Tierohren über dem Clip, ein großer Teil des Gesichts des Mädchens bleibt jedoch erkennbar. Damit weicht Gypsy Rose erstmals von ihrer bisherigen Linie ab, das Gesicht ihrer Tochter zum Schutz der Privatsphäre nicht in den sozialen Medien zu zeigen. Zu der Bilderstrecke schrieb sie: "Du wirst immer meine größte Liebesgeschichte sein. Du wirst für immer in Erinnerung bleiben und geliebt werden." Viele Follower reagierten mit Beileidsbekundungen auf den Abschiedspost.

Die Aufnahme sorgte bei einem Teil der Community allerdings auch für Überraschung. Im Januar 2025 hatte Gypsy Rose auf Instagram noch unmissverständlich klargestellt: "An alle, die fragen: Nein, ich werde keine Bilder von Aurora posten. Ich verstehe die Begeisterung aller, und wir wissen die Unterstützung zu schätzen, aber die Privatsphäre und Sicherheit unserer Tochter sind uns wichtig." Diesem Vorsatz blieb sie lange treu. Selbst in einer Clipzusammenstellung zu Auroras 19. Lebensmonat im August 2026 machte sie das Gesicht des Kindes unkenntlich. Der Instagramaccount @rei_clarke behauptet nun, Ken habe zuvor deutlich gemacht, dass Auroras Gesicht nicht öffentlich in den sozialen Medien auftauchen solle. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. In ihrem früheren Statement hatte Gypsy Rose den Schutz der Tochter ohnehin als gemeinsame Entscheidung der Eltern dargestellt.

Ken war am 1. Oktober 2026, seinem 34. Geburtstag, leblos in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Louisiana gefunden worden. Zuvor hatte er nicht auf Nachrichten reagiert und war nicht zur Arbeit erschienen. Die offizielle Todesursache stand zum Zeitpunkt der Berichte noch nicht fest. Gypsy Rose geht von einer Überdosis aus, weiß nach eigener Aussage aber nicht, ob diese beabsichtigt war. Gegenüber People schilderte sie ihren Schock mit den Worten: "Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht denken. Ich habe geschrien, bis mein Hals brannte." Gypsy Rose und Ken hatten sich während ihrer Haft als Brieffreunde kennengelernt und sich 2018 verlobt. Nach einer späteren Trennung fanden sie im April 2024 wieder zusammen. Am 28. Dezember desselben Jahres kam Aurora zur Welt. In ihrem Abschiedsstatement erinnerte Gypsy Rose an Ken als großartigen Vater. Sie wolle dafür sorgen, dass ihre Tochter später erfahre, wie sehr ihr Vater sie geliebt habe.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora Raina

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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