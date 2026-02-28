Das macht "American Pie"-Star Seann William Scott heute

Seann William Scott (49) wurde 1999 mit seiner Rolle als Party-König Steve Stifler in der Komödie American Pie über Nacht zum Star – und das bereits mit seinem zweiten Film überhaupt. Der 1976 in Minnesota geborene Schauspieler war damals 23 Jahre alt und verkörperte den Unruhestifter so perfekt, dass er die Rolle in allen Fortsetzungen wieder übernahm. Es folgten weitere Party-Komödien wie "Ey Mann, wo is' mein Auto?" oder "Road Trip", die Seann zu einem festen Bestandteil des Comedy-Genres machten. Sogar eine Rolle neben dem aufstrebenden Dwayne Johnson (53) in "Welcome to the Jungle" konnte er ergattern, bevor es ruhiger um ihn wurde.

Doch auch wenn der große Erfolg früherer Tage vorbei zu sein scheint, ist Seann nie ganz aus dem Geschäft verschwunden. Bereits 2006 fand er eine neue Betätigung als Synchronsprecher und leiht bis heute dem Opossum Crash in der "Ice Age"-Reihe seine Stimme. Vor der Kamera machte er sich nach den "American Pie"-Filmen hingegen rar. 2011 stand er für die ruppige Sportler-Komödie "Goon – Kein Film für Pussies" vor der Kamera, begab sich danach aber freiwillig in therapeutische Behandlung. Wie der Hollywood Reporter damals berichtete, ging es um die Lösung persönlicher und gesundheitlicher Probleme. Ein Comeback versuchte Seann ab der dritten Staffel der Serie "Lethal Weapon", in der er Clayne Crawford nach dessen Rauswurf ersetzte. Doch viele Fans konnten sich nicht vorstellen, dass er auch außerhalb der Stifler-Rolle überzeugen kann, und die Serie wurde kurz darauf abgesetzt.

Seit 2025 ist Seann William Scott nun in der Comedy-Serie "Shifting Gears" neben Tim Allen (72) zu sehen. Zudem spielt er in der Serie "The Righteous Gemstones" mit. Für viele Zuschauer bleibt der Schauspieler jedoch untrennbar mit seiner ikonischen Rolle als Stifler verbunden, die ihn vor über zwei Jahrzehnten berühmt machte. Die derbe Komödie "American Pie" eroberte 1999 die Kinoleinwände der westlichen Welt und machte aus dem damals unbekannten Darsteller einen Comedy-Star. Ob eines seiner aktuellen Formate noch ein echtes Comeback für den mittlerweile 49-Jährigen bedeuten wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Seann William Scott, Schauspieler

United Archives GmbH Die Stars von "American Pie"

Imago Seann William Scott für "The Righteous Gemstones" 2025

