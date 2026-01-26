Jason Biggs musste Sohn "American Pie"-Kuchenszene zeigen

Jason Biggs (47) hat den Moment nicht länger aufschieben können: Der Schauspieler sprach mit seinem ältesten Sohn über die berüchtigte Kuchenszene aus American Pie. Ausgelöst wurde das Gespräch, weil Sid immer wieder Geschichten über den Kuchen hörte und wissen wollte, was Papa damit zu tun habe. Zusammen mit Ehefrau Jenny Mollen (46) entschied sich Jason für Offenheit. In der Radiosendung "The Julia Cunningham Show" bei SiriusXM erzählte er, wie er den Elfjährigen zunächst fragte, was er glaube, was in der Szene passiere, und ihm schließlich den Clip zeigte. Ort des Auslösers war ausgerechnet eine Straße in New York – ein Passant rief Jason hinterher, er sei "der Pie-Typ". Die Kinder hörten es nicht, doch für die Eltern war klar: Jetzt ist der Zeitpunkt.

Der Komödienstar schildert, er habe das Gespräch bewusst als eine Art vorgezogenen Aufklärungstalk angelegt. Ihm sei wichtig gewesen, die Erzählung nicht anderen zu überlassen, sondern selbst die richtigen Worte und den passenden Rahmen zu finden. "Wie viel sollen sie von Freunden hören, und wie viel will man selbst steuern?", sagte Jason in der Show. Also ließ er seinen Sohn raten. Der Junge lag mit seiner Vermutung richtig, war sichtlich verlegen – und brach dann beim Ansehen der Szene in Lachen aus. Ganz ohne Unbehagen ging es für den Vater dennoch nicht, denn die Filme sind für ihren derben Humor bekannt. Ein kleines Trostpflaster gab es obendrauf: Sid fand, dass Papa in dem Moment "ein guter Schauspieler" sei.

Schon vor einigen Monaten hatte Jason in einem Interview mit People verraten, dass er jederzeit zu "American Pie" zurückkehren würde. "Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens", erzählte der Darsteller begeistert. Noch immer sei er stolz darauf, dass die Filme auch nach so vielen Jahren für Gesprächsstoff sorgen. Besonders der Kontakt zu seinen einstigen Filmpartnern liegt Jason am Herzen. Über seinen langjährigen Freund Eddie Kaye (45) sagte er: "Er ist einer meiner besten Freunde." Auch mit Eugene, der in den Filmen seinen Vater spielte, habe er zuletzt gesprochen. "Er ist in vielerlei Hinsicht wie ein zweiter Vater für mich und einfach der Beste. Er hat mir so viel beigebracht", schwärmte der Schauspieler.

ActionPress/United Archives GmbH Jason Biggs als Jim Levenstein bei "American Pie"

Getty Images Jason Biggs und Eddie Kaye Thomas bei der Premiere von "American Reunion" im Grauman's Chinese Theatre in Hollywood, März 2012

Eugene Levy und Jason Biggs in "American Pie"

