So lebt der "Der Exorzist"-Star Linda Blair mit 67 Jahren

Die Zeiten, in denen eine 13-jährige Linda Blair (67) als vom Teufel besessene Regan MacNeil Erbsensuppe spuckte und Kinogänger weltweit in Panik versetzte, sind längst Hollywoodgeschichte. Statt sich auf Filmsets herumzutreiben und anderen die besten Rollen vor der Nase wegzuschnappen, greift die heute 67-Jährige lieber zur Hundeleine: Dem klassischen Showgeschäft kehrte sie inzwischen weitgehend den Rücken. Ihr Herzblut investiert die frühere Kinderdarstellerin stattdessen voll und ganz in die "Linda Blair WorldHeart Foundation", um Vierbeinern in Not ein sicheres Zuhause zu schenken. Dazwischen forderte der eigene Körper eine Pause ein: Eine 2023 diagnostizierte Autoimmunerkrankung der Schilddrüse zwang Linda laut Hello! zur Entschleunigung. Rote Teppiche und akrobatische Kopfdrehungen rangieren auf ihrer Agenda seither ganz weit hinten.

Gänzlich erloschen ist das Scheinwerferlicht für die Kultdarstellerin aber nie. Nach einer längeren Pause folgte 2023 mit einem Gastauftritt in "Der Exorzist: Bekenntnis" das späte Mikrocomeback in alter Wirkungsstätte. Der weltweite Mythos speist sich freilich immer noch aus dem Schocker von 1973, der dank verstörender Effekte und gruseliger Requisiten Kinogeschichte schrieb. Für die teils extrem unheimliche Stimme ihrer Rolle war Linda dabei nicht einmal allein verantwortlich – die Schauspielerin Mercedes McCambridge unterstützte sie per Mischpult. Der phänomenale Kassenschlager ebnete Linda schließlich den Weg für weitere Kultstreifen wie "Exorzist II – Der Ketzer" oder die grelle Persiflage "Von allen Geistern besessen".

In Herzensangelegenheiten wählte die Schauspielerin stets den unkonventionellen Pfad: Eine Ehe blieb aus, der Nachwuchs ebenso. Kompromisslose Unabhängigkeit und ausgedehnte Fernreisen rangierten in Lindas Lebensplanung schlicht vor dem Traualtar. Dennoch sorgte die Leinwandikone immer wieder für Schlagzeilen in den Klatschspalten. Liebschaften mit Rick Springfield oder Wings Hauser hielten die Gazetten auf Trab – Musiklegende Rick James widmete ihr nach der Trennung sogar die Zeilen seines Hits "Cold Blooded". Die bedingungslose Liebe gehört heute allerdings vollkommen ihren Fellnasen. Mit ihrer Stiftung betreibt die ehemalige Horrorlegende längst kein beiläufiges Promihobby, sondern widmet ihr gesamtes Leben der Rettung misshandelter Tiere.

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Imago Linda Blair im Long Beach Convention Center, 15.08.2025

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ActionPress Linda Blair als Regan in "Der Exorzist", 1973

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Getty Images Linda Blair bei der All-Star Dog Rescue Celebration in Santa Monica, 2015

Sollte Linda nach ihrem Mini-Comeback wieder öfter vor der Kamera stehen? Unbedingt! Eine Horrorikone wie sie gehört auf die Leinwand. Nur für besondere Gastauftritte – ihr Tierschutz-Engagement sollte vorgehen. Ergebnis anzeigen