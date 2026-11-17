Katy Perry (42) und Justin Trudeau (54) haben bei der Baby2Baby-Gala am vergangenen Samstag vorgemacht, wie stilvoller Partnerlook geht. In dezent aufeinander abgestimmten Outfits posierten die Sängerin und der frühere kanadische Premierminister Seite an Seite auf dem roten Teppich. Ein Auftritt mit echtem Seltenheitswert, denn als Paar halten sich die beiden im Blitzlichtgewitter sonst eher zurück. Nach dem offiziellen Teil nahm Katy ihre Fans über Instagram mit hinter die Kulissen und teilte private Schnappschüsse, auf denen sie und Justin vertraut in die Kamera lächeln. Mit ihrem schimmernden Look und den innigen Aufnahmen rückten die zwei aber nicht nur ihr privates Glück ins Rampenlicht, sondern lenkten die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf ihr gemeinsames Engagement für die Hilfsorganisation Baby2Baby.

In Katys Fotoreihe ist neben den privaten Einblicken auch ein Bild zu entdecken, das sie zusammen mit der Schauspielerin Zooey Deschanel (46) und deren Partner Jonathan Scott (48) zeigt. In der Bildunterschrift fand die 42-Jährige bewegende Worte: "Es ist immer eine Freude, für Baby2Baby zu funkeln und die Arbeit zu feiern, die sie in den vergangenen 15 Jahren geleistet haben." Weiter erklärte die Musikerin, dass die Organisation jedes Jahr 1,5 Millionen bedürftige Kinder in allen 50 Bundesstaaten der USA erreiche. Geholfen werde unter anderem über Obdachlosenunterkünfte, Programme gegen häusliche Gewalt, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Schulbezirke, zudem stehe Baby2Baby auch nach Naturkatastrophen umgehend zur Seite. Katy betonte darüber hinaus, wie stolz sie darauf sei, über die Zusammenarbeit mit ihrer eigenen Stiftung, der Firework Foundation, einen kleinen Beitrag leisten zu können.

Katy und Justin gehen inzwischen seit mehr als einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Erst Ende Oktober hatte die Sängerin zu ihrem Geburtstag Urlaubsbilder geteilt und ihrem Partner eine emotionale Botschaft gewidmet. Schon im September hatte Katy im Gespräch mit People keinen Hehl daraus gemacht, was ihr der Ex-Politiker bedeutet: "Ich habe gelernt, wieder zu meiner Bestimmung zurückzufinden, und ich habe durch diese 'Lifetimes'-Tour das größte Geschenk bekommen: Ich durfte die Liebe meines Lebens kennenlernen." Zuvor habe sie sich lange nach dieser einen, besonderen Partnerschaft gesehnt, verriet sie offen. "Ich wollte immer diese epische, legendäre Liebe, und ich sprach mit meiner Therapeutin darüber: Alles in meinem Leben ist episch, aber das hier ist sozusagen das fehlende Puzzleteil – und dann tauchte es auf", schwärmte Katy.

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry besuchen die Baby2Baby-Gala in West Hollywood, November 2026

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katyperry Justin Trudeau und Katy Perry im Oktober 2026

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