Jamie Lee Curtis hätte fast "Exorzist"-Hauptrolle gespielt

Jamie Lee Curtis (67) hat in der "The Drew Barrymore Show" verraten, dass sie als Teenager beinahe für den Horror-Klassiker "Der Exorzist" vorgesprochen hätte. Die Anfrage kam damals von Produzent Ray Stark, einem engen Freund ihrer Mutter Janet Leigh. Der Anruf erreichte die Familie, als Jamie etwa zwölf war, lebhaft, frech und voller Bühnenpräsenz. Doch die Schauspielerin durfte nicht zum Casting: Janet sagte ab – zum Schutz der Kindheit ihrer Tochter. Gedreht wurde der Schocker in den 1970ern, während Jamie noch zur Schule ging und fern von Hollywood-Sets aufwuchs.

Jamie erzählte, wie konkret die Sache war: "Er rief meine Mutter an und sagte: 'Hey, ich produziere gerade den Film zum Buch 'The Exorcist'. Würdest du Jamie vorsprechen lassen?'", berichtete sie Drew (50). Janet lehnte ab – nicht aus Karrieregründen, sondern, wie Jamie es formulierte: "Meine Mutter wollte mir, Gott sei Dank, eine Kindheit ermöglichen." Die Rolle der besessenen Regan MacNeil ging schließlich an Linda Blair (66), die mit 14 Jahren drehte, später am Set Verletzungen erlitt und in der anschließenden Presse mit invasiven Fragen konfrontiert wurde. Linda erhielt 1974 eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin und kehrte 2023 im Sequel "The Exorcist: Believer" noch einmal zurück.

Für Jamie führte der verpasste Exorzismus-Weg fünf Jahre später aber direkt in die Horror-Geschichte: Mit 19 wurde sie in John Carpenters (77) "Halloween" als Laurie Strode zur Kultfigur, gefolgt von Auftritten in "The Fog", "Prom Night" und "Terror Train". Janet, längst selbst zur Scream-Queen-Ikone durch Alfred Hitchcocks "Psycho", blieb für sie Orientierungspunkt. Über die Mutter-Tochter-Dynamik sprachen beide in der Vergangenheit immer wieder liebevoll – Jamie betonte häufig auch, wie sehr sie der Rückhalt im Privaten geprägt hat. Auch abseits der Leinwand pflegt die Schauspielerin enge Familienbande und nutzt Interviews gern, um Erinnerungen an gemeinsame Momente mit ihrer Mutter wachzuhalten.

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York

Getty Images Drew Barrymore und Jamie Lee Curtis

ActionPress Linda Blair als Regan in "Der Exorzist", 1973