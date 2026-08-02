Linda Blair äußert sich nach Durchsuchung ihres Grundstücks

Rund 70 Einsatzkräfte verschiedener Behörden haben das Grundstück von "Exorzist"-Star Linda Blair (67) im US-Bundesstaat Kalifornien durchsucht. Anlass war ein Durchsuchungsbefehl, mit dem die Beamten die Zahl der auf dem Gelände lebenden Hunde ermitteln und mögliche Verstöße prüfen wollten. Laut TMZ soll die Schauspielerin eine Genehmigung für bis zu 60 Hunde besitzen – die Behörden hätten bei der Durchsuchung aber rund 200 Tiere auf dem Grundstück gezählt. Keines der Tiere wurde dabei aus Lindas Obhut entfernt. Noch am selben Tag meldete sich die 67-Jährige auf Instagram zu Wort und versicherte ihren Fans: "Ich bin in Ordnung, und den Tieren geht es gut."

In einem Instagram-Video bezeichnete Linda den Behördeneinsatz als "wirklich große Überraschung" und erklärte, dass es letztlich nur um bürokratische Angelegenheiten gehe. "Es ist nichts weiter als etwas Papierkram und einige neue Pläne und Dinge", sagte sie in dem Clip. Sie betonte außerdem, dass sie seit zwei Jahren versuche umzuziehen, um noch mehr Tieren helfen zu können. In einem Instagram-Post schrieb die Schauspielerin außerdem, die abgelaufenen Genehmigungen müssten nun neu beantragt werden. Sie fragte sich zudem öffentlich, warum die Behörden sie nicht einfach per Post kontaktiert hätten, anstatt mit einem Großaufgebot zu erscheinen. Laut TMZ sei Linda während des Einsatzes "äußerst kooperativ" gewesen.

Linda Blair ist nicht nur als Horrorfilm-Ikone bekannt, sondern engagiert sich seit Jahrzehnten für den Tierschutz. Bereits seit 1997 rettet sie Tiere, und im Jahr 2003 gründete sie die "Linda Blair Worldheart Foundation", eine gemeinnützige Organisation, die sich um misshandelte, vernachlässigte und ausgesetzte Tiere kümmert. "Ich bin von Anfang bis Ende selbst dabei – ich bin die Hauptretterin, kümmere mich persönlich um die Tiere, bin Verhaltensexpertin, Trainerin und Vermittlerin für potenzielle Adoptivfamilien", schrieb sie erst kürzlich auf Instagram über ihre Arbeit. Der unangekündigte Besuch der Behörden rief in den sozialen Medien viel Unterstützung für die Schauspielerin hervor. Eine Person schrieb in den Kommentaren: "Wenn dieser überraschende Besuch nichts anderes bewirkt hat, dann hat er ein Licht auf die "Linda Blair Worldheart Foundation" geworfen, von der ich persönlich vorher nichts wusste – aber ich werde sie auf jeden Fall im Blick behalten und spenden."

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Getty Images Linda Blair bei der All-Star Dog Rescue Celebration in Santa Monica, 2015

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Getty Images Linda Blair bei den "Halloween Horror Nights" in den Universal Studios Hollywood, 16. September 2016

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ActionPress Linda Blair als Regan in "Der Exorzist", 1973

Mehr Sichtbarkeit durch den Einsatz: War das am Ende gut für Lindas Tierschutzarbeit? Ja – mehr Aufmerksamkeit bringt Spenden und Adoptionen. Nein – so eine Aktion schadet dem Vertrauen in ihre Arbeit. Ergebnis anzeigen