Elle Fanning (28) hat bei der New Yorker Premiere von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" nun alle Blicke auf sich gezogen. Statt eines klassischen Abendkleids wählte die Schauspielerin einen extravaganten Look, mit dem sie sich kurzerhand selbst in ihre Filmfigur Effie Trinket verwandelte. Wie Just Jared berichtet, wurde die maßgeschneiderte Robe von Givenchy und Designerin Sarah Burton entworfen. Das helle Kleid war über und über mit kleinen Make-up-Döschen verziert. Auch auf ihrem Kopf griff Elle das Thema auf: Sie trug eine kurze Lockenperücke, auf der ebenfalls ein Döschen thronte. Ein kleiner Handspiegel rundete den außergewöhnlichen Auftritt ab.

Doch Elle war an diesem Abend nicht die Einzige, die mit ihrem Outfit für einen Hingucker sorgte: Auch Filmkollegin Mckenna Grace (20) setzte mit einem besonderen Kleid samt weit ausgestellten Flügeln ein modisches Statement. Damit weckte sie Erinnerungen an einen der wohl ikonischsten Momente der Filmreihe. In "Die Tribute von Panem – Catching Fire" verwandelt sich Jennifer Lawrence (36) als Katniss Everdeen auf der Bühne vor den Augen des Publikums. Ihr zunächst weißes Brautkleid geht beim Drehen in Flammen auf und gibt ein schwarzes Kleid mit gefiederten Flügeln frei, das den Mockingjay symbolisiert.

"Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" startet hierzulande bereits am 19. November 2026, wie Kino.de berichtet. Diesmal führt die Reise zurück zu den Anfängen einer der prägendsten Figuren des Panem-Universums: Haymitch Abernathy. Joseph Zada (21) verkörpert den damals erst 16-jährigen Jungen aus Distrikt 12, der plötzlich als Tribut in die Arena geschickt wird. Dort wartet nicht nur ein Kampf ums nackte Überleben auf ihn. Unerwartet findet Haymitch in Maysilee Donner, gespielt von Mckenna Grace, eine Verbündete. Gemeinsam mit weiteren Tributen gerät er schließlich in einen offenen Konflikt mit dem Kapitol. Wie Haymitchs Geschichte weitergeht, erfahren die Zuschauer schon bald auf der großen Leinwand.

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Getty Images Elle Fanning bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Elle Fanning bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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