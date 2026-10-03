Steffi Grafs Tochter Jaz erhält Liebeserklärung von Freund

Jaz Elle Agassi (23) darf sich zu ihrem 23. Geburtstag über einen besonderen Liebesbeweis freuen. Ihr Freund John Fertitta richtete am 3. Oktober öffentliche Glückwünsche an sie – und zwar in seiner Instagram-Story. Dort teilte er ein gemeinsames Spiegelselfie, das die beiden in einer großen, gut besuchten Halle zeigt. Während John hinter seiner Freundin steht und das Handy für das Foto in die Höhe hält, schmiegt sich Jaz eng an ihn. Dazu schrieb er eine liebevolle Nachricht, die übersetzt lautet: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieblingsmensch." Jaz ließ die Worte ihres Partners nicht unbeantwortet. Sie teilte den Schnappschuss kurzerhand auf ihrem eigenen Profil und reagierte mit mehreren roten Herzen auf seine Geburtstagsgrüße. Ein öffentlicher Liebesbeweis dieser Art ist bei den beiden allerdings eher selten.

Viel ist über die Beziehung von Jaz und John bislang ohnehin nicht bekannt. Erst Anfang Juli 2026 zeigte die 23-Jährige ihren Freund erstmals in einem Instagram-Post. Seitdem treten die beiden seit rund drei Monaten öffentlich als Paar auf. Zuvor war Jaz mit dem Baseballspieler Parker Aquino liiert. Zwischenzeitlich kursierten sogar Gerüchte, die beiden könnten sich verlobt haben. Inzwischen sind die gemeinsamen Fotos mit Parker jedoch von ihrem Profil verschwunden. Auch zahlreiche ältere Beiträge hat Jaz von ihrem Account gelöscht. Zuletzt machten zudem Spekulationen die Runde, Jaz und John könnten sich wieder getrennt haben. Der öffentliche Geburtstagsgruß des Studenten spricht nun allerdings eher dafür, dass die beiden weiterhin zusammen sind. Eine offizielle Stellungnahme zu den Trennungsgerüchten gab es bislang nicht.

Grundsätzlich hält sich Jaz mit Einblicken in ihr Privatleben eher zurück – und folgt damit offenbar dem Beispiel ihrer berühmten Eltern. Steffi Graf (57) und Andre Agassi (56) haben neben ihrer Tochter noch einen Sohn: Jaden Gil Agassi (24) kam im Oktober 2001 zur Welt und widmet sich ebenfalls dem Sport, genauer gesagt dem Baseball. Jaz ist das jüngere der beiden Kinder des ehemaligen Sportlerpaares. Die Familie lebt in Las Vegas, wo Steffi Graf und Andre Agassi 2001 auch geheiratet haben. Mit der US-Metropole verbindet offenbar auch Jaz' Freund einiges: Laut seinem Social-Media-Profil lebt John ebenfalls in Las Vegas.

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Instagram / jazagassi Jaz Agassi und John Fertitta, Juli 2026

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Instagram / jazagassi Jaz Elle Agassi turtelt mit ihrem Freund

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Imago Steffi Graf und Andre Agassi beim Deutschen Medienpreis 2008 im Kurhaus Baden-Baden

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