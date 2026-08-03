Nach Trennungsgerüchten: Jaz Elle Agassi zeigt neuen Freund

Jaz Elle Agassi (22), die Tochter von Tennisstars Steffi Graf (57) und Andre Agassi (56), ist nun offenbar frisch verliebt. Die 22-Jährige hat jetzt in ihrer Instagram-Story ein Foto geteilt, das sie bei einem Konzertbesuch mit ihrem neuen Freund John Fertitta zeigt. Der Schnappschuss zeigt die beiden eng umschlungen mit einem roten Herz als einzigem Kommentar. Weitere Worte brauchen die Turteltauben offenbar nicht, um ihren Fans zu zeigen, wie es um ihr Liebesleben steht.

Der verliebte Auftritt kommt nur wenige Wochen, nachdem Trennungsgerüchte um Jaz und ihren bisherigen Partner Parker Aquino aufgekommen waren. Mit dem Baseballspieler war sie zuvor fest liiert und laut T-Online war sogar von einer Verlobung die Rede. Inzwischen sind jedoch alle gemeinsamen Bilder mit Parker von ihrem Instagram-Profil verschwunden. Stattdessen tauchte John bereits Anfang Juli erstmals an ihrer Seite auf und nun scheint die Beziehung endgültig offiziell zu sein.

Private Details der Familie Agassi sind ohnehin eine Seltenheit. Erst vor Kurzem sorgte Andre Agassi mit einem rührenden Vater-Tochter-Post auf Instagram für Begeisterung. Der Tennisstar veröffentlichte liebevolle Schnappschüsse mit Jaz Elle und schrieb dazu: "Nenn einfach meinen Namen... ich bin da", ergänzt von einem Herzchen. Umso mehr dürfte es die Fans nun freuen, dass auch Jaz selbst mit dem neuen Pärchenfoto einen Einblick in ihr Liebesleben gewährt.

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Instagram / pbeetle.hair Jaz Elle Agassi, Tochter von Steffi Graf

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Instagram / jazagassi Jaz Elle Agassi turtelt mit ihrem Freund

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Instagram / jazagassi Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi, August 2025