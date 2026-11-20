Für Sarafina Wollny (31) beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter (33) und den drei Kindern Emory, Casey und Hope zieht sie aus dem großen Wollny-Haus aus. Stattdessen wagt die Familie den Schritt in ihr erstes eigenes Zuhause. Wie in der aktuellen Folge von Die Wollnys zu sehen ist, hat die Planung des Eigenheims rund eineinhalb Jahre gedauert. Jetzt ist es endlich so weit und der Einzug steht bevor. Ganz ohne Tränen geht der Abschied vom bisherigen Zuhause aber nicht über die Bühne. Sowohl für Sarafina als auch für ihre Mutter Silvia Wollny (61) ist der Moment sehr emotional. "Es ist schon traurig, wenn man sieht, wie die Kinder so nach und nach hier ausziehen", gesteht die Großfamilienmutter. Dabei ist die Entfernung zwischen den beiden künftig alles andere als groß: Das neue Haus der jungen Familie steht direkt nebenan.

Silvia erinnert in der Sendung daran, mit welcher Idee das Wollny-Haus einst gebaut wurde. Jedes Familienmitglied sollte seinen eigenen Bereich haben, trotzdem sollten alle unter einem Dach wohnen. Sarafina tröstet ihre Mutter: "Wir sind Nachbarn." Besonders wichtig war Sarafina, dass das neue Zuhause nicht weit entfernt liegt. Schließlich möchte sie Silvia weiterhin täglich besuchen. Auch ihre drei Kinder sollen ihre Oma so regelmäßig sehen können wie bisher. Nach einem ersten Rundgang durch das neue Haus überreicht Sarafina ihrer Mutter einen Blumenstrauß. Dabei kann sie ihre Tränen kaum zurückhalten. "Weil du nie irgendwie das Gefühl haben sollst, dass wir dich bei irgendetwas nicht dabeihaben wollen", erklärt sie mit brüchiger Stimme. Dann verspricht sie: "Das wird genauso euer Zuhause sein wie unseres auch." Silvia nimmt ihre Tochter fest in den Arm und wünscht ihr, Peter und den Kindern viel Glück im neuen Heim.

Bereits vor rund acht Monaten hatten Sarafina und Peter öffentlich verkündet, ein eigenes Haus gekauft zu haben. Die Freude über den bevorstehenden Neuanfang war damals bei den beiden groß. "Neues Kapitel, neues Glück. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Wir haben unser Traumhaus gefunden. Wir sind überglücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt", verrieten sie auf Instagram. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte das Ehepaar vor allem die Reaktion seiner drei Kinder auf das künftige Zuhause tief bewegt. Emory, Casey und Hope durften sich damals schon auf ihr neues Reich freuen, in dem sie nun bald gemeinsam mit ihren Eltern leben werden.

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024

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RTLZWEI Die Wollnys

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