Philipp Stehler (38) zeigt, wie es bei ihm zu Hause gerade wirklich aussieht, und begegnet dem Chaos in seinem Zuhause inzwischen mit deutlich mehr Gelassenheit. In einem Instagram-Reel nimmt der Realitystar seine Follower mit durch den turbulenten Familienalltag mit zwei kleinen Kindern. Während er ein Baby in einer Trage vor der Brust trägt, läuft er durch die Wohnräume und zeigt offen, welche Spuren Spielen und Leben dort hinterlassen. Lange habe er sich über herumliegende Sachen und unaufgeräumte Zimmer geärgert. Mittlerweile versucht Philipp jedoch, seinen Blick auf die Situation zu verändern. In einem Zuhause mit Kindern werde eben gespielt und gelebt, so seine Botschaft. Wie sehr ihn die täglichen Anforderungen an Mütter und Väter beeindrucken, macht er in dem Beitrag ebenfalls klar: "Was Eltern teilweise leisten, ist 'geisteskrank'!" Damit macht er klar, wie sehr ihn das tägliche Pensum zwischen Wickeln, Spielen und Haushalt beeindruckt.

Wer sich das Video genauer ansieht, entdeckt so einiges: Neben einem Trampolin und einem Bällebad verteilen sich Kletter- und Spielelemente, ein Kinderbett sowie verschiedene Gegenstände in den Zimmern. Mit einer Hand hält der Reality-TV-Darsteller das Baby behutsam an der Trage fest und stützt dabei dessen Kopf. Dass ihm der gelassene Umgang mit der Unordnung nicht immer leichtfiel, verschweigt Philipp nicht. Er habe lange mit dem Zustand gehadert und sich regelmäßig darüber aufgeregt. Seine neue Einstellung fasst er in der Bildunterschrift mit einem Augenzwinkern zusammen: "Wenn Kinder im Haushalt leben, darf man das auch sehen! Stresst euch nicht, ich lasse das jetzt auch! "

Wie kräftezehrend das Leben mit zwei kleinen Kindern sein kann, hatte Philipps Partnerin bereits kurz nach der Geburt des zweiten Kindes im Sommer 2026 beschrieben. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, sich im Wochenbett mindestens zwei Wochen lang vollständig zu schonen. Nach eigenen Angaben übernahm sie allerdings schon ab dem dritten Tag wieder zahlreiche Aufgaben im Haushalt. Sie räumte die Spülmaschine ein, kochte, wischte das Badezimmer und bezog die Betten neu. Eine richtige Erholungsphase nach der Geburt sei für sie damals nicht machbar gewesen, erzählte sie. Mit seinem aktuellen Beitrag setzt Philipp nun einen anderen Schwerpunkt: Er schraubt den eigenen Anspruch an ständige Ordnung herunter und stellt im turbulenten Familienalltag die Bedürfnisse der Kinder an erste Stelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Philipp Stehler beim Joyn-Launch-Event in Berlin

Anzeige Anzeige