Seit fast 40 Jahren sorgt das Großstadtrevier für spannende Unterhaltung im Fernsehen! Im Dezember 1986 flimmerte die erste Folge über die Bildschirme und nun soll am 6. Januar 2027 der Jubiläumsfilm "Großstadtrevier - Knockout" ausgestrahlt werden. Der neue Fall in Spielfilmlänge führt das Publikum erneut ins Hamburger PK 14, wie Joyn berichtet. Dort gerät ausgerechnet Revierleiterin Regina Küppers unter Verdacht: Nach einem Verkehrsunfall wird ihr Fahrerflucht vorgeworfen. Lediglich Polizeioberkommissar Lukas Petersen glaubt an ihre Unschuld und begibt sich auf die Suche nach einer neuen Spur. Für zusätzliche Prominenz sorgt Oliver Mommsen (57), der eine der Hauptrollen übernimmt. Nach den erfolgreichen Langfolgen aus den Jahren 2021 und 2025 ist "Knockout" bereits der dritte Spielfilmableger der Vorabendserie.

Doch nicht nur der Jubiläumsfilm verspricht neue Geschichten aus Hamburg. Seit April wurden dort zwölf weitere Episoden für die Jubiläumsstaffel gedreht. Wann diese im Fernsehen starten wird, hat Das Erste bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben, wie Joyn berichtet. In einer Folge rückt sogar der Hamburger Michel in den Mittelpunkt eines Polizeifalls: Ein ehemaliger Häftling möchte sich dort taufen lassen, doch sein Vorhaben löst Proteste aus. Auch auf prominente Gastauftritte dürfen sich die Zuschauer freuen. Komiker Bernhard Hoëcker (56) wird in einer der neuen Folgen zu sehen sein und reiht sich damit in eine lange Liste bekannter Gaststars ein. In der Vergangenheit standen unter anderem Freddy Quinn, Ilse Werner, Axel Milberg (70), Barbara Schöneberger (52) und Olivia Jones (56) für die Serie vor der Kamera.

Marie Nasemann (37) übernahm in Episode 528 mit dem Titel "Bankrott" eine Gastrolle. Schon vor der Ausstrahlung machte das Model auf Instagram neugierig auf ihren Auftritt. Mit einer blutenden Kopfwunde lieferte sie ihren Followern einen ersten Vorgeschmack auf die Rolle. "Ich war in einer Folge 'Großstadtrevier' zu Gast & hab mich da richtig wohlgefühlt", verriet Marie. In der Folge schlüpfte sie in die Rolle der Insolvenzverwalterin Sonja Helms. Wie es im "Großstadtrevier" nun als Nächstes weitergeht, erfahren Fans immer montags um 18:50 Uhr im Ersten.

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Bild: NDR/Thorsten Jander "Großstadtrevier – Knockout"

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Getty Images Oliver Mommsen im Sommer 2017

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