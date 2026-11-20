Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sollen weniger als drei Monate nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien bereits über einen erneuten Umzug nachdenken. Wie Express.co.uk berichtet, rückt dabei Australien in den Fokus. Das Land am anderen Ende der Welt könnte für das Paar und seine Kinder Archie und Lilibet sogar zu einem langfristigen Zuhause werden. Auslöser der Überlegungen soll Meghans neuer Job sein: Die frühere Schauspielerin wird im Jahr 2027 als Comoderatorin von "Junior MasterChef Australia" vor der Kamera stehen. Einem Insider zufolge sollen Harry und die Kinder sie begleiten. Nach außen werde die Reise als gemeinsames Familienabenteuer dargestellt. Eine offizielle Bestätigung seitens der Sussexes steht bislang jedoch aus. Die Berichte beruhen ausschließlich auf den Angaben der Quelle und entsprechenden Spekulationen.

"Meghan freut sich sehr darauf, diese Show zu machen. Es ist vielleicht nicht der große Hollywoodblockbuster, den sie sich erhofft hat, aber sie sieht darin einen großen Schritt in die richtige Richtung", erklärte der Insider gegenüber Express.co.uk. Zugleich sei es "kein Geheimnis, dass Meghan darin möglicherweise viel mehr als nur eine vorübergehende Sache sieht". Mit ihrem Leben in Großbritannien sollen die beiden ohnehin hadern: "Ehrlich gesagt sind beide ziemlich frustriert darüber, wie sich die Dinge seit ihrem Umzug zurück nach Großbritannien entwickelt haben." Australien habe das Paar schon seit geraumer Zeit als möglichen Wohnort im Blick. Dabei schien nach der Rückkehr im Sommer zunächst alles auf einen längeren Aufenthalt hinzudeuten. Angeblich suchten Harry und Meghan ein Haus in den Cotswolds, beschäftigten sich mit der Schulwahl ihrer Kinder und sondierten geschäftliche Möglichkeiten. Auch ihre eigene Rolle sahen sie offenbar eher in der Öffentlichkeit: Sie sollen sich bevorzugt als "Personen des öffentlichen Lebens" bezeichnet haben. Der Palast stellte hingegen klar, dass beide keine arbeitenden Royals seien und als Privatpersonen agierten.

Für die Familie wäre Australien kein unbekanntes Terrain. Erst im April 2026 reisten Harry und Meghan dorthin – allerdings nicht in offizieller Mission. Während des Aufenthalts drehte Meghan außerdem eine Folge von "MasterChef Australia". Laut Express.co.uk fiel das Echo auf den Besuch zwar zurückhaltender aus als bei der Reise des Paares nach seiner Hochzeit im Jahr 2018. Das Interesse der australischen Medien soll die Sussexes aber dennoch bestärkt haben. Großbritannien hatten Harry und Meghan bereits 2020 den Rücken gekehrt. Ihr ursprünglicher Plan, royale Aufgaben mit eigenen geschäftlichen Aktivitäten zu verbinden, ließ sich damals nicht verwirklichen. Neben ihrem Wohnsitz in den Cotswolds sollen Harry und Meghan Immobilien im kalifornischen Montecito sowie in der portugiesischen Region Alentejo besitzen. Ob Australien künftig ebenfalls zu ihren Wohnorten zählt, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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